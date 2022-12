Fenómeno La Niña: ¿Qué es y cómo afectará a México en 2022 y 2023? El doctor Alejandro Jaramillo Moreno, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, alertó que sus efectos serían muy similares a los de 2021 en México.

En entrevista para UNAM Global, Alejandro Jaramillo explicó que La Niña es parte de un fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que se divide en dos fases y cuya principla diferencia son las teperaturas:

El doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que La Niña nace a consecuencia de un enfriamiento anómalo en el océano Pacífico, que genera cambios en cómo se mueven las masas de aire.

En Nuevo León preocupa la sequía en las presas a ciudadanos; temen que lluvias no lleguen

Así, el fenómeno de La Niña irá afectando de manera diferente a cada parte del planeta, favoreciendo la formación de altas lluvias en algunas áreas o sequías extremas en otras, indicó Jaramillo Moreno.

En 2023, el fenómeno de La Niña se presentará por tercer año consecutivo, lo que, según Jaramillo, provocará que las condiciones de sequía re se vuelvan extremas y se agraven todos los problemas relacionados con los recursos hídricos.

“En las zonas donde La Niña favorece las sequías, las lluvias llegan con poca cantidad de agua y esta afectación se va alargando hasta el año que sigue... La falta de agua salpica a otras áreas como la agricultura. Si no hay agua, no se puede regar, y entonces hay falta de disponibilidad de productos que afecta no sólo el abastecimiento de comida, sino también el precio al consumidor. Igual, hay un aumento en los costos de los servicios de agua (pipas)”.

Alejandro Jaramillo Moreno, doctor del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM