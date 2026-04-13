De acuerdo con el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, las temperaturas oceánicas rompieron récords en marzo de este 2026.

El mismo servicio señala que las temperaturas oceánicas superaron a las registradas en 2024, que ya eran tomadas como de alto riesgo y de gran relevancia en el cambio climático.

Océanos (Freepik)

Temperaturas oceánicas indicarían una transición al fenómeno de El Niño

Según el reporte, en marzo de 2026 las temperaturas oceánicas alcanzaron una media de 20.97 grados, el segundo registro más alto y el mayor desde 2024.

Ahí mismo se menciona que estas temperaturas oceánicas podrían ser un indicio a la transición del fenómeno de El Niño, donde se rompieron todos los récords.

Algo que muchas agencias climáticas europeas ya habían vaticinado, pues se esperaba que en 2026 regresara este fenómeno como parte de un ciclo.

Si bien esto es algo natural, pues cada cierto tiempo se calientan las aguas del Pacífico, provoca un aumento de la temperatura a nivel global.

Su aparición también se ha ligado al cambio climático, pues cada ciclo llega a ser más agresivo, provocando fenómenos naturales de gran impacto en todo el mundo.

Playa (Freepick)

Aumento de temperaturas oceánicas pueden tener efectos perjudiciales

Debido a lo anterior, se ha advertido que el aumento de las temperaturas oceánicas pueden ser perjudiciales para la vida en el planeta.

Pues al tener un alza en las temperaturas oceánicas, se pueden dar tormentas y lluvias de gran intensidad que blanquearían los arrecifes de coral.

Esto a su vez contribuiría al aumento del nivel del mar en general, afectando a la superficie terrestre del planeta, así como a toda la infraestructura cerca de la costas.

Lo que más preocupa al Servicio de Cambio Climático de Copernicus es que en general durante marzo se dio un alza en la temperatura.

Incluso en zonas gélidas como el Ártico, donde también se registró una menor extensión de hielo marino, indicando un deshielo no natural para la temporada.