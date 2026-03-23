El aeropuerto LaGuardia de Nueva York permanece cerrado tras el fatal accidente del domingo 22 de marzo por la noche, cuando un avión de Air Canada Express colisionó con un camión de bomberos en la pista de aterrizaje.

El siniestro dejó dos muertos —el piloto y el copiloto— y 41 heridos, generando caos entre viajeros que han debido trasladarse a otros aeropuertos.

La NTSB y la FAA investigan una posible falla de comunicación entre la torre de control y los vehículos en tierra como causa del choque.

Cierran aeropuerto de LaGuardia

El aeropuerto LaGuardia de Nueva York permanecerá cerrado para todas las operaciones de vuelo hasta al menos las 2:00 p.m. del lunes 23 de marzo, luego del fatal accidente ocurrido la noche del domingo.

Las autoridades han solicitado a los ciudadanos evitar la zona mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la FAA llevan a cabo las investigaciones pertinentes en el lugar del siniestro.

El incidente se registró aproximadamente a las 11:40 p.m. del domingo, cuando el vuelo 8646 de Air Canada Express, un Bombardier CRJ-900 operado por Jazz Aviation, colisionó con un camión de bomberos en la Pista 4 tras aterrizar.

Avión de Air Canada choca en LaGuardia y deja dos muertos (Ryan Murphy / AP)

La aeronave, que procedía de Montreal con 72 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo, impactó contra un vehículo de rescate y extinción de incendios de la Autoridad Portuaria que se dirigía a atender un reporte de “mal olor” en un vuelo de United Airlines.

Como consecuencia del choque, el piloto y el copiloto del avión fallecieron. Un total de 41 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros hospitalarios locales; sin embargo, se informó que 32 de ellas ya han sido dadas de alta, aunque algunas permanecen en estado grave.

Los dos oficiales que tripulaban el camión de bomberos también sufrieron lesiones y se encuentran en condición estable.

Investigan accidente en LaGuardia; posible falla de comunicación

Las investigaciones preliminares apuntan a una posible falla en la comunicación entre la torre de control y los vehículos en tierra.

En grabaciones de radio se escuchó a un controlador dar autorización a un vehículo para cruzar la pista y, momentos después, intentar detenerlo gritando: “Deténgase, Camión 1. Deténgase”, antes de desviar de urgencia a otras aeronaves que se disponían a aterrizar.

El impacto destrozó la cabina de mando del jet, dejando cables y escombros colgando, mientras que el vehículo de emergencia quedó volcado sobre su costado.

Avión de Air Canada choca en LaGuardia y deja dos muertos (Ryan Murphy / AP)

El cierre total de LaGuardia ha generado un caos logístico para los viajeros, muchos de los cuales han tenido que trasladarse a otros aeropuertos como el de Filadelfia o el Long Island MacArthur para reprogramar sus traslados.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó el suceso como una noticia “desgarradora” y expresó que sus pensamientos están con las víctimas y sus familias. Se espera que las autoridades proporcionen nuevas actualizaciones conforme avance la investigación de la NTSB.