ASPA de México lamentó el accidente de Air Canada en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York.

Tras el trágico accidente de la aeronave, ASPA de México mostró empatía con los afectados a través de redes sociales.

ASPA de México lamenta accidente de Air Canada en LaGuardia

A través de un comunicado en redes, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México lamentó el accidente de Air Canada en el Aeropuerto LaGuardia, donde el piloto y copiloto murieron.

La institución se solidarizó con los afectados por el trágico evento.

“En ASPA de México lamentamos profundamente el trágico accidente ocurrido en LaGuardia, Nueva York. Nos solidarizamos con las familias, amigos y toda la comunidad afectada por este lamentable suceso. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestros compañeros pilotos.” ASPA de México

ASPA de México lamenta accidente de Air Canada en Aeropuerto LaGuardia (@aspaprensa / X)

Fue la noche del pasado domingo 22 de marzo que el vuelo 8646 de Air Canada Express chocó contra un camión de bomberos en la pista de aterrizaje, provocando daños en la parte delantera de la aeronave.

El incidente dejó dos muertos, el piloto y copiloto, además de 41 heridos, algunos de gravedad y quienes fueron trasladados a hospitales de la zona.

De igual manera, dos empleados de la Autoridad Portuaria que viajaban en el camión de bomberos resultaron heridos.

Según los reportes, se trataba de un vuelo que operaba en nombre de Air Canada.

En el vuelo iban 72 pasajeros y cuatro tripulantes . La aeronave salió del Aeropuerto Internacional Montréal-Pierre Elliott Trudeau.

Investigaciones preliminares señalan que pudo ser una posible falla en la comunicación entre la torre de control y los vehículos en tierra.

Después del incidente, el aeropuerto LaGuardia en Nueva York cerró durante algunas horas para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.

No obstante, LaGuardia reabrió operaciones hoy lunes 23 de marzo a las 14:00 horas .