El aeropuerto LaGuardia en Nueva York retomará operaciones este lunes 23 de marzo a las 14:00 horas, tras permanecer cerrado por el accidente del vuelo 8646 de Air Canada Express ocurrido la noche anterior.

LaGuardia Airport is now open, expect delays and/or cancellations. Plan ahead and check with your airline for the latest updates. — LaGuardia Airport (@LGAairport) March 23, 2026

La aeronave, un Bombardier CRJ-900 con 72 pasajeros y cuatro tripulantes, colisionó con un camión de bomberos en la Pista 4, provocando la muerte del piloto y copiloto, además de 41 heridos.

Autoridades advierten que persistirán retrasos y cancelaciones mientras la NTSB y la FAA investigan las causas.

LaGuardia programa reapertura para esta tarde

El aeropuerto LaGuardia en Nueva York tiene programado retomar sus operaciones de vuelo este lunes a partir de las 14:00 horas, luego de haber permanecido cerrado debido a un trágico accidente ocurrido la noche del domingo.

Las autoridades aeroportuarias advirtieron que, aunque se reanuden las actividades, los viajeros deben anticipar retrasos residuales y cancelaciones, por lo cual se recomienda consultar directamente con las aerolíneas antes de trasladarse a la terminal.

Accidente de Air Canada deja dos muertos y decenas de heridos

El siniestro se registró aproximadamente a las 11:40 p.m. del domingo en la Pista 4, cuando el vuelo 8646 de Air Canada Express, un Bombardier CRJ-900 operado por Jazz Aviation que procedía de Montreal, colisionó durante su aterrizaje con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria.

La aeronave transportaba a 72 pasajeros y cuatro tripulantes en el momento del impacto.

Como consecuencia de la colisión, el piloto y el copiloto del avión perdieron la vida. Además, un total de 41 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales cercanos; según los últimos informes, 32 de ellas ya han sido dadas de alta, aunque algunas permanecen en estado grave.

Los dos oficiales que tripulaban el vehículo de emergencia también sufrieron lesiones, pero se encuentran en condición estable.

Investigan qué causó el accidente en LaGuardia

Las investigaciones preliminares, encabezadas por la NTSB (Junta Nacional de Seguridad en el Transporte) y la FAA, sugieren que el accidente pudo ser resultado de una falla en la comunicación.

El camión de bomberos se encontraba en la pista respondiendo a un incidente ajeno relacionado con un reporte de “mal olor” en un vuelo de United Airlines.

En grabaciones de radio se escuchó al controlador de tráfico aéreo gritar: “Deténgase, Camión 1. Deténgase”, antes de intentar desviar frenéticamente a otros aviones.

El cierre prolongado de la terminal aérea obligó a cientos de pasajeros a reprogramar sus viajes para el martes o a trasladarse a aeropuertos distantes, como el de Filadelfia o el Long Island MacArthur, para buscar alternativas de transporte.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó que sus pensamientos están con las víctimas y sus familias ante este suceso que calificó como “noticias desgarradoras”