Revelan la identidad del piloto y copiloto a cargo del Bombardier CRJ-900, de Air Canada Express, aeronave que se estrelló contra un camión de bomberos en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York.

Aunque sus nombres no han sido pronunciados por autoridades estadounidenses y tampoco por la aerolínea, sus familiares hablaron con diversos medios de comunicación.

Los pilotos a los que se le atribuye haber salvado la vida de 72 pasajeros, responden a los nombres de Mackenzie Gunther y Antoine Forest.

Mackenzie Gunther

Mackenzie Gunther se graduó en 2023 del Seneca Polytechnic, instituto en Toronto, donde se licenció con honores en Tecnología de la Aviación (FPR).

A poco de su muerte, Seneca, en nombre de profesores y colegas de Gunther, envió a su familia sus condolencias. Así como le rindió un homenaje póstumo ondeando las banderas del campus.

Él era el Primer oficial (copiloto) del vuelo de Air Canada Express, procedente de Montreal, con destino a Nueva York, que chocó contra un camión de bomberos la noche del domingo 22 de marzo de 2026.

Avión de Air Canada choca en LaGuardia y deja dos muertos (Ryan Murphy / AP)

Antoine Forest

Un familiar de Antonie Forest, de 30 años de edad, habló con NBC News sobre su muerte.

Él era residente de Gran Montreal. Desde diciembre de 2022, trabajaba para Jazz Aviation. Aquel día se desempeñaba como Piloto del vuelo 8646 en nombre de Air Canada.

Antoine Forest, piloto (LinkedIn)

Vía Facebook, su hermano le dio el último adiós como la frase:

“¡Buen vuelo, hermano mío! Oh, sí, hemos escuchado esa frase tantas veces, pero esta vez será la última”, escribió Cedric Forest. Cedric Forest, hermano de Antoine Forest

Cabe señalar que Mackenzie Gunther y Antoine Forest murieron en el siniestro que dejó 41 personas heridas.

La aeronave, que procedía de Montreal con 72 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo, se estrelló contra un camión de bomberos que en ese momento circulaba por la pista 4.

Los dos oficiales a cargo del camión, también resultaron heridos por lo que fueron trasladados al hospital; hoy se reportan estables, reporta Telemundo47.