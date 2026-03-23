Durante la noche del pasado 22 de marzo, el vuelo AC8646 de Air Canada Express chocó contra un camión de bomberos en la pista 4 del Aeropuerto de LaGuardia, Nueva York en Estados Unidos.

El accidente de Air Canada provocó la muerte de los dos pilotos y dejó al menos 41 personas heridas, incluyendo pasajeros y dos bomberos heridos de gravedad.

¿Qué pasó en el choque de avión en LaGuardia?

De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 23:40 horas, cuando un avión Bombardier CRJ-900 procedente de Montreal aterrizaba en el aeropuerto LaGuardia.

Durante el aterrizaje, la aeronave impactó contra un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria, que se encontraba en la pista atendiendo otra emergencia.

El vehículo había recibido autorización para cruzar la pista poco antes de que el avión fuera autorizado a aterrizar, lo que apunta a una posible falla de coordinación o comunicación.

Aunque el avión circulaba a baja velocidad tras aterrizar, el golpe logró destruir la parte frontal de la aeronave, además de volcar el camión de bomberos y provocar evacuaciones de emergencia en pista.

Tras el accidente, el aeropuerto LaGuardia fue cerrado temporalmente, por lo que registró cientos de vuelos cancelados y desviados y provocó afectaciones en otros aeropuertos de Nueva York.

Posteriormente, las autoridades reanudaron operaciones parcialmente horas después, pero las afectaciones continuaron durante el día.