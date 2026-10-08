Christa Pike se volvió a poner de pie tras recibir dos inyecciones letales el pasado 30 de septiembre durante un intento de ejecución en Tennessee, Estados Unidos.

La mujer condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, a días de permanecer inconsciente y con respirador artificial, despertó y ya se desplaza por el hospital aunque tiene confusión mental y corre el riesgo de perder uno de sus brazos.

De acuerdo con su abogado Stephen Ferrell, al despertar, Christa Pike preguntó: “¿dónde estoy?" y “¿quiénes son ustedes?”

Christa Pike permanece grave en el hospital tras sobrevivir a inyecciones (Michelle Rojas / SDPnoticias )

Christa Pike corre el riesgo de perder un brazo

Randy Spivey, otro de los abogados de Christa Pike, a través de BBC Radio, se dijo sorprendido por su despertar; sin embargo, aclaró, que su condición no es óptima.

Señaló que Pike tiene un coágulo sanguíneo en un brazo, neumonía y no puede tragar. Asimismo, dijo desconocer si recuperará el uso de su brazo.

El proceso de recuperación será largo. Al momento se desconoce si volverán a solicitar una nueva orden de ejecución contra Christa Pike.

El fiscal general adjunto, Will Ayers, señaló que la asesina convicta merece respuestas, al igual que los habitantes de Tennessee.

Ante este hallazgo, el gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones restantes del año y ordenó una revisión independiente de terceros. Por su parte, el jefe penitenciario del estado renunció.

Cabe mencionar que Christa Pike se encuentra consciente y recuperándose en un hospital en Nashville , aunque se ha vuelto a poner de pie y se desplaza ya que esto forma parte de su recuperación, permanecerá encadenada.

Su situación judicial está en espera de definirse, ella iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.