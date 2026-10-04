Si bien el caso del fallo en la ejecución de Christa Pike en Tennessee, Estados Unidos, ha dado mucho de qué hablar, no es el único que se ha dado en 2026. Previo a este tuvimos el de Tony Carruthers.

Tony Carruthers, de 57 años, fue condenado a la pena de muerte en Tennessee por el secuestro y asesinato de tres personas en Memphis en 1994, su ejecución se llevaría a cabo en mayo de 2026, pero un percance evitó que sucediera.

Complicaciones en el procedimiento evitaron la ejecución de Tony Carruthers en Tennessee

El Departamento de Correccionales de Tennessee informó que la ejecución de Tony Carruthers se tuvo que suspender, luego que personal sanitario tuvo “complicaciones técnicas” para llevar a cabo el procedimiento.

De acuerdo con autoridades de Tennessee, el personal estableció la línea intravenosa principal rápidamente para la ejecución de Tony Carruthers, pero no logró encontrar una vena adecuada para la vía de respaldo que exige el protocolo estatal de ejecución.

Tony Carruthers, otro caso de ejecución fallida en Tennessee antes de Christa Pike (Especial)

Los esfuerzos por colocar una línea en ambos brazos, la mano izquierda, el pie izquierdo y el hombro derecho también fracasaron. Mientras el recluso se quejaba de dolor por las múltiples punciones, de acuerdo con la abogada defensora Maria DeLiberato.

Por su parte, los testigos de los medios de comunicación solo escucharon los quejidos, debido a que permanecieron en una sala a oscuras sin visibilidad directa hacia la cámara debido a que las persianas nunca se levantaron.

La ejecución se canceló definitivamente cuando el alcalde recibió una llamada telefónica para detener el procedimiento. El gobernador Bill Lee otorgó un aplazamiento de un año, confirmando que el estado no intentará ejecutarlo durante ese periodo

Tony Carruthers y Christa Pike se suman a varios casos de ejecuciones fallidas

Lo interesante de los casos de Tony Carruthers y Christa Pike, es que no parecen ser aislados, pues se suman a muchos otros de ejecuciones fallidas no solo en Tennessee, sino en diversos estados de Estados Unidos.

Desde 2009, 8 prisioneros —contando los casos de Tony Carruthers y Christa Pike en Tennessee— han tenido ejecuciones fallidas; en todos estos fue por inyección letal.

Lo único que cambia con Christa Pike es que mientras los otros sentenciados a muerte tuvieron problemas con la instalación de las líneas intravenosas, la mujer recibió todo el líquido y aún así se mantuvo con vida.

Todos estos han provocado diversas reacciones por parte de medios, autoridades y población en general, cuestionando la efectividad y “humanidad” de la muerte por inyección letal.

De hecho, en 2024, tras fallar la ejecución de Thomas Creech con la inyección letal, el gobernado de Idaho aprobó el fusilamiento como método primario de ejecución .