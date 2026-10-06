Abogados de Christa Pike confirmaron que se encuentra consciente y puede hablar, a pesar de haber sufrido graves lesiones en los brazos y de permanecer bajo custodia estricta.

Esto luego de que Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, sobrevivió a un intento de ejecución con dos dosis de pentobarbital realizadas a finales de septiembre.

Ante la falla en el protocolo, la defensa insiste en solicitar al gobernador que conmute su pena por cadena perpetua y se han suspendido temporalmente las ejecuciones en el estado.

Christa Pike (Especial )

Tras sobrevivir a un intento de ejecución, Christa Pike está consciente y hablando

Tras sobrevivir a la ejecución fallida con inyección letal en Tennessee el 30 de septiembre, Christa Pike se encuentra consciente y ha recuperado el habla en el hospital donde permanece internada.

Inicialmente, permaneció en estado crítico, inconsciente y conectada a un respirador artificial en la unidad de cuidados intensivos.

Tras varios días de atención de emergencia para eliminar las dos dosis de pentobarbital de su organismo, logró ser retirada del respirador y comunicarse.

Presenta graves lesiones, quemaduras y ampollas en los brazos, atribuidas a la filtración del compuesto químico en los tejidos alrededor de las venas durante el procedimiento.

A pesar de su delicada condición, sigue bajo custodia policial, esposada y encadenada a la cama del hospital.

Sus abogados calificaron su recuperación de “médicamente sin precedentes”, aunque advirtieron que su pronóstico sigue siendo incierto y reservado, anticipando un proceso de recuperación prolongado y sujeto a posibles complicaciones.

Expertos consultados por la defensa señalan que se requerirán semanas o meses de evolución médica para evaluar el grado de recuperación de Pike y determinar si mantendría la capacidad médica y mental necesaria ante un eventual intento de reprogramar su ejecución.

¿Qué pasará con la situación legal de Christa Pike ahora que ha presentado una recuperación en su salud?

Tras la recuperación de Christa Pike, su situación legal se encuentra en un punto crítico determinado por varias acciones judiciales, administrativas y leyes vigentes.

A pesar de haber sobrevivido a la ejecución fallida, la sección 40-23-117 del Código de Tennessee establece que si una persona condenada a muerte no es ejecutada por cualquier motivo, la sentencia de muerte sigue plenamente vigente y debe llevarse a cabo posteriormente por el tribunal.

Su equipo legal ha reiterado la petición al gobernador de Tennessee, Bill Lee, para que conmute su condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La defensa argumenta que tenía 18 años al momento del crimen, que sufrió abusos sexuales durante su infancia y que padece trastornos de salud mental como trastorno de estrés postraumático.

El gobernador ordenó una investigación independiente sobre el sistema de pena de muerte del estado, encomendada al exfiscal federal Ed Stanton, y suspendió todas las ejecuciones programadas en Tennessee para el resto del año 2026.

Además, el comisionado del Departamento Correccional del estado, Frank Strada, dimitió tras lo ocurrido.

Los abogados de Pike acudieron a los tribunales para exigir que el Departamento Correccional conserve todos los registros, videos, comunicaciones y números de lote de las sustancias utilizadas el 30 de septiembre.