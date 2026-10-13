El estado de Tennessee intentó ejecutar a Christa Pike, pero tras percatarse que sobrevivió a las dosis con pentobarbital, llamaron al 911 en busca de ayuda. Sin embargo, el servicio creyó que se trataba de una broma.

Entre la atención del 911 y el personal de la cámara de ejecución de Tennessee hubo confusión en la solicitud que llevó a que la ambulancia ingresara por Christa Pike 30 minutos después.

El 911 creyó que la llamada por la ejecución de Christa Pike era broma

El 30 de septiembre de 2026, se determinó que Christa Pike sí debía ser ejecutada en Tennessee, Estados Unidos, tras el asesinato de Collen Slemmer en el que participó 30 años atrás.

Sin embargo, ahora se conoce que Christa Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital, lo que llevó a pedir auxilio al servicio de emergencias, pero la llamada no fue tomada en serio.

Según la filtración mostrada por AP, una persona en la cámara de ejecución de Tennessee llamó al 911 pidiendo ayuda pues Pike no solo había sobrevivido a las dosis, sino que se encontraba grave.

En una primera llamada, se informó que sobrevivió, pero que respiraba con normalidad. Sin embargo, debido a la falta de un código de verificación en el 911 informaron que fue una llamada de broma.

Christa Pike: video muestra cómo recibió la noticia de que fue condenada a muerte (Tomada de video)

Más tarde, se volvieron a comunicar al servicio de emergencias, fue ahí que se dio acceso a la ambulancia. Sin embargo, el hecho sucedió 30 minutos después de la primera llamada.

Incluso, en la llamada la operadora cuestiona qué es lo que buscan, una ambulancia, una patrulla o si se trataba de una broma.

En la actualidad se sabe que Christa Pike recibió atención médica y que pese a que estuvo internada, ya fue dada de alta y nuevamente está en la prisión de mujeres en Nashville.

Hasta el momento, aún se desconoce el motivo por el que Christa Pike pudo sobrevivir a la dosis letal de pentobarbital y qué sucederá tras su condena por el asesinato de Colleen Slemmer.