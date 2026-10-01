La Suprema Corte de Estados Unidos autorizó llevar a cabo la pena de muerte de Christa Pike, mujer condenada por los delitos de secuestro, tortura y asesinato.

Por ello, te contamos en esta nota información de Christa Pike como su edad, signo zodiacal y más información.

¿Quién es Christa Pike? Estadounidense condenada a muerte por secuestro, tortura y asesinato

Originaria de Beckley, Virginia Occidental, Christa Pike una ciudadana estadounidense conocida por ser la única mujer en el corredor de la muerte en el estado de Tennessee.

Pike cobró notoriedad internacional tras ser condenada a la pena de muerte tras ser hallada culpable por el brutal asesinato de su mejor amiga cometido cuando apenas era una adolescente.

El 30 de septiembre de 2026 fue sometida a la conocida como inyección letal; sin embargo, reportes señalaron que continúa con vida tras sobrevivir a dos dosis de estas sustancias.

Christa Pike, estadounidense condenada a muerte por secuestro, tortura y asesinato (Tennessee Department of Correction / AFP / AFP)

¿Qué edad tiene Christa Pike?

Christa Pike nació el 10 de marzo de 1976, por lo que tiene actualmente 50 años de edad.

¿Quién es el esposo de Christa Pike?

De acuerdo con la información, Christa Pike nunca ha estado casada.

¿Qué signo zodiacal es Christa Pike?

Al haber nacido el 10 de marzo, Christa Pike es del signo zodiacal Piscis.

Christa Pike, estadounidense condenada a muerte por secuestro, tortura y asesinato (Especial)

¿Cuántos hijos tiene Christa Pike?

Christa Pike no tiene hijos.

¿Qué estudió Christa Pike?

Christa Pike obtuvo como máximo grado de estudios su Certificación de Educación General, lo que equivale en Estados Unidos al bachillerato.

¿En qué ha trabajado Christa Pike?

Considerada una reclusa de máxima seguridad, Christa Pike no ha obtenido un empleo formal al permanecer detenida en el Debra K. Johnson Rehabilitation Center ubicado en Nashville.