Christa Pike, una reclusa condenada a muerte en Tennessee por un asesinato cometido en 1995, no recuerda nada del intento de ejecución con inyección letal al que sobrevivió.

Su defensa informó que, después de haber sido considerada con muerte cerebral y a punto de ser desconectada, Christa Pike despertó desorientada y pronunció sus primeras palabras preguntando por su ubicación.

Christa Pike permanece en el hospital con un pronóstico incierto, graves quemaduras en los brazos y limitaciones físicas, mientras sus abogados exigen que se preserve toda la evidencia médica del procedimiento.

Christa Pike se encuentra enfadada, confundida y no recuerda nada del intento fallido de ejecución

El Dr. Joel Zivot, anestesiólogo de la Universidad de Emory y asesor médico del equipo legal de Christa Pike, afirmó que ella no recuerda nada del intento de ejecución en sí.

Christa Pike (Especial)

Al recuperar el conocimiento, Christa Pike recordaba su nombre, sabía quién era y comprendía dónde se encontraba. También recuerda haber estado ingresada e intubada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Al despertar, cuando se le preguntó la fecha, pensaba que todavía estaba en el mes de septiembre.

El médico advirtió que es demasiado pronto para saber si se recuperará cognitivamente por completo y señaló que sus recuerdos podrían continuar cambiando según avance su recuperación.

El abogado Randy Spivey indicó que Christa Pike despertó “enojada y confundida”. Sus primeras palabras al recuperar la conciencia fueron: “¿Dónde estoy?” y “¿Quiénes son ustedes?”.

Aunque no recuerda el evento de la ejecución, Spivey explicó que Pike es consciente “hasta cierto punto” de que el Estado intentó ejecutarla y ha estado preguntando para entender qué le hicieron.

Sus abogados mencionaron que Pike también preguntó por la familia de Colleen Slemmer, la víctima del homicidio por el que fue condenada.

Este es el pronóstico médico para Christa Pike tras su ejecución fallida

El pronóstico de salud de Christa Pike es incierto y su equipo legal anticipa un proceso de recuperación prolongado y complejo, calificado como “médicamente sin precedentes”.

El Dr. Joel Zivot explicó que podrían transcurrir semanas o meses antes de conocer con certeza el alcance de su recuperación física y cognitiva.

Advirtió que persisten múltiples riesgos y que su estado podría empeorar a pesar de la mejoría inicial. Además, señaló el riesgo de que haya sufrido una lesión cerebral debido al retraso en las maniobras de reanimación, junto con una severa debilidad muscular generalizada.

Los brazos de Christa Pike presentan quemaduras y ampollas producidas por la acumulación del fármaco intravenoso en los tejidos.

Su abogado detalló que la hinchazón en sus manos era tan extrema que “parecían un guante quirúrgico inflado”.

Christa Pike presenta un coágulo sanguíneo en un brazo y actualmente no puede mover ninguna de sus extremidades superiores. Se desconoce si logrará recuperar la movilidad o función en los brazos.

No puede ingerir alimentos de forma autónoma. Desarrolló un cuadro de neumonía durante su estancia en la UCI.

Aunque ya fue desconectada del respirador artificial, Christa Pike muestra confusión cognitiva y su capacidad para hablar continúa siendo “muy limitada”.

Christa Pike permanece bajo atención médica de urgencia, esposada a la cama. La defensa dio a conocer que el personal médico del hospital solicitó retirar las esposas debido al estado de sus brazos, pero la petición fue denegada por las autoridades penitenciarias.