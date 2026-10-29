Christa Pike, una mujer de 50 años condenada a muerte en Estados Unidos, podría enfrentar un nuevo intento de ejecución después de sobrevivir a dos dosis de pentobarbital el 30 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el gobernador de Tennessee, Bill Lee, anticipó que la sentencia de Christa Pike permanecería vigente, salvo que los tribunales determinen lo contrario.

¿Christa Pike podría ser ejecutada por segunda vez?

Según TMZ, el gobernador de Tennessee se pronunció el pasado 28 de octubre sobre el futuro de Christa Pike por el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de 19 años a quien mató en 1995, cuando tenía 18 años.

En ese sentido, Lee señaló que espera que la condena de pena de muerte de Christa Pike se mantenga pese al fallido procedimiento que llevó a la reclusa al hospital.

El intento de ejecución de Christa Pike por el asesinato de Colleen Slemmer, se convirtió en un caso extraordinario, pues el pasado 30 de septiembre, las autoridades penitenciarias de Tennessee en Estados Unidos le administraron dos dosis letales de pentobarbital, pero ella continuó con vida.

Christa Pike, la asesina condenada a muerte que sobrevivió a dos inyecciones (Reuters)

La ejecución de Christa Pike fue suspendida después de que fuera trasladada a un hospital con lesiones graves en los brazos, luego de que el personal tuviera dificultades para establecer una vía intravenosa.

Christa Pike recuperó la conciencia y tras permanecer hospitalizada, regresó a prisión para continuar con su atención médica; el caso provocó cuestionamientos sobre el protocolo de inyección letal utilizado por el estado.

Christa Pike no tendría fecha para nueva ejecución

Tras lo ocurrido, el gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones en Tennessee hasta finales de 2026 y ordenó una investigación independiente para esclarecer las fallas del procedimiento en Christa Pike.

Mientras tanto, los abogados de Christa Pike buscan que su condena sea conmutada por cadena perpetua; sin embargo, la declaración del gobernador apunta a que la sentencia de muerte seguirá vigente, al menos mientras los tribunales no resuelvan lo contrario.

Por ahora, no existe una nueva fecha confirmada para ejecutar a Christa Pike, por lo que su futuro dependerá de las decisiones judiciales y de las consecuencias de la investigación sobre el fallido procedimiento.