China suspende sus compras de petróleo a Rusia, luego de las sanciones anunciadas por Estados Unidos.

La decisión de China eleva la presión sobre la economía de Rusia, luego de la reticencia del gobierno de Vladimir Putin para sentarse a negociar el fin de la guerra en Ucrania.

La agencia Reuters informó que las principales petroleras estatales de China han suspendido la compra de petróleo ruso importado vía marítima.

China has suspended purchases of Russian oil.



La decisión de China se produce después de las sanciones de Estados Unidos, pero significa un duro golpe para la economía de Rusia.

Y es que China es el principal importador de petróleo ruso, alrededor de 1,4 millones de barriles diarios, además de que compra otros 900 mil barriles diarios a través de un oleoducto.

De acuerdo con la agencia las petroleras que dejarán de comprar el crudo al menos en el corto plazo debido a la preocupación por las sanciones son:

Petrochina

Sinopec

CNOOC

Zhenhua Oil

Hasta el momento las compañías no se han pronunciado sobre la suspensión de las compras de petróleo a Rusia.

¿Rusia en problemas económicos? No solo China suspende la importación de petróleo ruso

La medida se produce cuando las refinerías de India, el segundo destino más importante para los productores de crudo de Rusia, también tienen previsto disminuir significativamente las compras.

Esto con el objetivo de cumplir con las sanciones impuestas por Estados Unidos tras la invasión de Ucrania por parte del Kremlin.

La Casa Blanca anunció sanciones contra Rosneft y Lukoil, las dos principales petroleras de Moscú, Rusia.

Esto luego de la resistencia que ha mostrado el gobierno de Vladimir Putin para sentarse a negociar el fin de la guerra en Ucrania.

Rosneft y Lukoil suelen vender la mayor parte del crudo a través de intermediarios para evitar el bloqueo económico impuesto al Kremlin por la invasión a gran escala de Ucrania iniciada en 2022.

Pese al castigo comercial de Estados Unidos, la agencia RIA Novosti señaló que Vladimir Putin ha tratado de minimizar el golpe y ha asegurado que las sanciones no afectarán a la economía de Rusia.

Especialistas creen que China y la India buscarán alternativas para satisfacer sus necesidades energéticas en otras regiones del mundo, como:

Oriente Próximo

África

América Latina