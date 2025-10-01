Vladimir Putin -de 72 años de edad- apoya la propuesta de Donald Trump para lograr la paz en Gaza y terminar el conflicto entre Israel y Palestina.

Después de que Donald Trump -de 79 años de edad- se reuniera con Benjamín Netanyah y planteara su plan de pacificación en Gaza, ha recibido apoyo internacional.

Putin apoya propuesta de Donald Trump para lograr la paz en Gaza

Se dio a conocer que Rusia apoya la propuesta de Donald Trump para lograr la paz en Gaza.

Así lo hizo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin en una conferencia de prensa:

“Rusia siempre apoya y acoge con satisfacción cualquier esfuerzo del presidente Trump encaminado a poner fin a esta tragedia en curso.” Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin

Vladímir Putin, presidente de Rusia (@KremlinRussia_E)

Asimismo, el representante del gobierno ruso que encabeza, Vladimir Putin, mencionó que espera que el plan se implemente para conseguir el fin del conflicto bélico.

“Por supuesto, queremos que este plan se implemente y que ayude a llevar los acontecimientos en el Medio Oriente a una conclusión pacífica.” Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin

Peskov dejó en claro que Rusia no participa en el plan de pacificación de Estados Unidos y que no ha recibido alguna señal para ello.

Además del respaldo de Rusia y el gobierno de Vladimir Putin, Trump ha señalado que su plan es apoyado por naciones de Europa e Israel.

Vladimir Putin y Donald Trump (Julia Demaree Nikhinson / AP)

¿En qué consiste la propuesta de Donald Trump para lograr la paz en Gaza?

El pasado lunes 29 de septiembre, Donald Trump presentó su propuesta para lograr la paz en Gaza.

Se trata de un plan de 20 puntos con los que se podría detener el conflicto bélico, ya que algunas cosas que contempla es:

Cese rápido al fuego en territorio palestino

Retirada progresiva de las tropas israelíes

Liberación de todos los rehenes palestinos detenidos por Israel

Entrada de forma inmediata de ayuda humanitaria en Gaza

Eventual transferencia del control del territorio a una administración interina de tecnócratas

Implementación de una fuerza internacional temporal de estabilización

Se sabe que los representantes de Hamás estarían considerando la propuesta de Trump.

No obstante, el presidente de los Estados Unidos dio un ultimátum señalando a Hamás que tiene “tres o cuatro días” para responder.