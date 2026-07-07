Previo a presenciarse en la cumbre de OTAN, a su llegada a Ankara, Donald Trump insistió en que “Groenlandia debería estar bajo control de Estados Unidos” y no de Dinamarca.

La mención de la isla surgió luego de que el Presidente de Estados Unidos asegurará que su mala relación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte es porque “Groenlandia no aporta ayuda a Dinamarca”.

Y a su vez, “Dinamarca no gasta dinero en ayudar a Groenlandia”, quien es un elemento importante para Estados Unidos debido a que está rodeada de barcos chinos y rusos.

Trump, de 80 años de edad, criticó que los europeos no quieran escuchar del tema, mucho menos hablarlo, aún cuando Estados Unidos gastó mucho dinero para ayudarles frente a Rusia.

Visiblemente molesto, el magnate, de 80 años de edad, dirigió la amenaza a Europa. Advirtió con retirar la fuerza armada estadounidense porque “Europa es un lugar muy distinto a lo que era hace 20 años”.

“Más le vale tener cuidado con la inmigración y la energía, si no tienen cuidado con esas dos cosas, ya no habrá Europa”, concluyó. Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Alex Brandon/AP / AP Photo/Alex Brandon)

“Groenlandia no está a la venta”: Mette Frederiksen

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, responde a Donald Trump: “Groenlandia no está a la venta”.

De acuerdo con la agencia Ritzau, Mette Frederiksen, de 48 años de edad, reitera lo dicho, los groenlandeses no desean formar parte de Estados Unidos como ya lo han expresado.

Dejando claro que las intenciones de Donald Trump, se quedaran en eso, en intenciones, expresó su esperanza de que todos los aliados respeten la soberanía del Reino de Dinamarca.

Así como descartó conflictos con Estados Unidos, con quien mantienen una buena cooperación en materia de seguridad en el Ártico.

“Queremos ampliarla”, declaró para posteriormente destacar que Dinamarca ya cumple el objetivo de la OTAN de destinar el 5 % del PIB a defensa, por lo que la atención debe centrarse en las amenazas externas y no en las disputas internas entre los países.