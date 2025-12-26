A través de sus redes sociales, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, compartió una fotografía de un avión a escala con el logo “America First”.

Esta foto se puede ver a Donald Trump desde el despacho de la Oficina Oval en la Casa Blanca mirar con emoción a este avión a escala grabado con la frase “America First”, lo que hace pensar que el mandatario podría pensar en su propia aerolínea.

Aunque por el momento no hay más detalles que la fotografía, quizá Donald Trump podría lanzar una aerolínea.

Donald Trump ya había tenido en el pasado su propia aerolínea

Por ahora no hay información que pueda confirmar algún proyecto de la administración Trump relacionada con el lanzamiento de una aerolínea de Estados Unidos, pero esta fotografía ya levantó sospechas entre los internautas.

Sin embargo no es la primera vez que Donald Trump está en el negocio de las aerolíneas.