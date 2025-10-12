El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ahora buscaría resolver la guerra entre Pakistán y Afganistán.

Y es que al ser abordado por medios previo a su viaje a medio oriente, Donald Trump aseguró analizará interceder en el conflicto entre Pakistán y Afganistán, pues se considera “bueno resolviendo guerras”.

Conflicto armado entre Pakistán y Afganistán (SANAULLAH SEIAM / AFP)

Donald Trump se considera “bueno haciendo la paz” y podría ahora resolver la guerra entre Pakistán y Afganistán

Luego de que fuera promotor del plan para lograr la paz en Gaza, Donald Trump podría mirar hacia otro conflicto en Medio Oriente y actuar nuevamente como mediador para conseguir un alto al fuego.

Antes de abordar el Air Force One, el cual lo llevará a Israel y Egipto, el presidente de Estados Unidos fue cuestionado sobre si abogaría por poner fin a otro a la guerra entre Pakistán y Afganistán.

Donald Trump señaló que escuchó sobre este conflicto, pero para analizarlo “deberán esperar” a que vuelva a la Casa Blanca.

Esto toda vez que el motivo de su viaje es supervisar que tanto Israel como Hamás cumplan el acuerdo para poner fin a la guerra en Palestina.

Entre risas Donald Trump aseguró que “se le da bien resolver guerras”, así como se auto considero bueno para “hacer la paz”.

Por tanto, en próximos días se espera que el mandatario estadounidense emita una postura sobre si también intercederá o no como mediador en la guerra entre Pakistán y Afganistán.