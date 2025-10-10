Donald Trump, presidente de Estados Unidos, negó haber intervenido en el acuerdo de paz entre Israel, a cargo de Benjamín Netanyahu, y Hamás con intención de obtener el Premio Nobel.

En una reunión con altos mandos militares, el presidente Donald Trump dijo que merecía ganar un reconocimiento internacional como el Premio Nobel por haber frenado conflictos bélicos.

La declaración de Donald Trump sobre el Premio Nobel desató gran polémica, por lo que el presidente aclaró que el acuerdo de paz entre Israel y Hamás no lo hizo por este reconocimiento.

¿Donal Trump recibirá el premio Nobel de la Paz 2025? (Michelle Rojas / SDPnoticias)

“No hice esto por el Premio Nobel”: Trump aclara su intervención entre Israel y Hamás

Este jueves 9 de octubre, el presidente Donald Trump aclaró que no intervino en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás por obtener el Premio Nobel, sino que lo hizo “por la humanidad”.

Durante una conferencia de prensa, Donald Trump negó estar buscando activamente el Premio Nobel, pero resaltó que ya son ocho guerras las que ha detenido; entre ellas, la de Gaza.

“No hice esto por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Por otra parte, el presidente Donald Trump criticó que Barack Obama recibiera el Premio Nobel de la Paz 2009 “sin hacer absolutamente nada”, pues solo habría destruído a Estados Unidos.

Cabe mencionar que el Premio Nobel de la Paz 2025 se dará a conocer el viernes 10 de octubre por el Comité Noruego del Nobel, en Oslo.