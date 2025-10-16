Pakistán y Afganistán acuerdan alto al fuego de 48 horas por petición de talibanes

Los gobiernos de Pakistán y Afganistán acordaron un alto al fuego de 48 horas a petición de los talibanes, luego de varios días de ataques en la frontera entre ambos países.

El alto al fuego entre Pakistán y Afganistán inició el miércoles 15 de octubre a las 6:00 de la tarde (hora local) y, según la información, fue de mutuo acuerdo.

Pakistán y Afganistán acuerdan alto al fuego de 48 horas (Saifullah Zahir / AP)

La cancillería de Pakistán compartió un comunicado informando sobre el alto al fuego de 48 horas a petición de los talibanes afganos, quienes ordenaron a sus fuerzas respetar la tregua.

“Se acordó un alto el fuego temporal entre el gobierno paquistaní y el régimen talibán afgano, con el consentimiento mutuo, durante las próximas 48 horas a partir de las 18:00 horas de hoy, a petición de los talibanes”. Comunicado de la cancillería de Pakistán

El alto al fuego de 48 horas se da luego de que los talibanes acusarán que el gobierno de Pakistán lanzó una incursión en el sur de Afganistán utilizando armamento ligero y pesado.

Según el gobierno de Afganistán, el ataque de las tropas de Pakistán tuvo como objetivo el distrito Spin Boldak y habría causado la muerte de 12 civiles, además de un centenar de heridos.

Cabe mencionar que aunque se acordó un alto al fuego de 48 horas, las fronteras entre Pakistán y Afganistán se mantienen cerradas desde que se suspendió el tránsito de mercancías el pasado fin de semana.