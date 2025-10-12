El Gobierno de Pakistán confirmó la muerte de 23 soldados en enfrentamientos talibanes.

Mientras que el conflicto entre Pakistán y Afganistán sigue escalando, se confirma que decenas de militares pakistaníes y nueve soldados afganos murieron.

Los ataques que iniciaron el pasado sábado 11 de octubre, son en respuesta a los bombardeos llevados a cabo por el ejército pakistaní sobre Khyber Pakhtunkhwa, provincia fronteriza con Afganistán.

Las relaciones entre ambos países vecinos han sido muy tensas desde que los talibanes volvieron al poder en Afganistán en el verano de 2021 .

Pakistán confirma la muerte de 23 soldados en enfrentamientos talibanes

En una primera cifra, el portavoz del gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, indicó el domingo en una rueda de prensa que “58 soldados pakistaníes murieron durante esta operación (fronteriza) y nueve talibanes perdieron la vida”.

La capital de Pakistán, Islamabad, dijo que por ahora no se confirmó este número.

Más tarde, el Gobierno de Pakistán confirmó la muerte de 23 soldados en enfrentamientos talibanes y más de 200 del lado afgano murieron.

Por otra parte, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, prometió a su vez en un comunicado que “no habrá concesiones en lo que respecta a la defensa de Pakistán, y cada provocación será seguida de una respuesta contundente y eficaz”.

En tanto, el Ministerio de Defensa talibán en Afganistán, se felicitó el sábado del “éxito” de su operación, lanzada “en respuesta a las repetidas violaciones y ataques aéreos sobre el territorio afgano por parte del ejército pakistaní”.

Mujahid aseguró también el domingo que “Pakistán atacó esta mañana y estamos listos para responder con firmeza”.

Lo que debes de saber de este conflicto es que Pakistán acusa continuamente a Kabul de proteger a los talibanes pakistaníes (TTP), lo que Afganistán desmiente.

El grupo formado en combate en Afganistán y que se reivindica de la misma ideología que los talibanes afganos, es acusado por Islamabad de haber matado a cientos de sus soldados desde 2021.