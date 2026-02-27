Pakistán declara “guerra abierta” contra Afganistán por ataques fronterizos

El Gobierno de Pakistán ha declarado “guerra abierta” contra Afganistán, en medio de los ataques fronterizos en Kabul desplegados durante la madrugada del viernes 27 de febrero de 2026.

“Nuestra paciencia se ha agotado. Ahora tendremos una guerra abierta con ustedes” Gobierno de Pakistán

Mediante un comunicado, Pakistán aseguró haber bombardeado Kabul, la capital de Afganistán, y con ello declaró entrar en una “guerra abierta” con su país vecino.

Según informó el portavoz del primer ministro de Pakistán, Mosharraf Zaidi, los contrataques pakistaníes alcanzaron “objetivos militares” en Kabul, Paktia y Kandahar.

Escala conflicto entre Pakistán y Afganistán

Sobre los ataques registrados en Afganistán, el principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, confirmó que se tuvo conocimiento de explosiones, pero declaró que no se registraron víctimas.

“El cobarde ejército pakistaní ha llevado a cabo bombardeos en algunas áreas de Kabul, Kandahar y Paktia” Vocero de Pakistan

Desde hace una semana, las fuerzas del Gobierno talibán y de Pakistán mantienen intensos combates nocturnos en varios puntos de la frontera tras el ataque en Kabul.

Los ataques han dejado al menos “133 talibán afganos muertos”, según declaró el ministro de Defensa pakistaní, Jawaya Asif.

Sin embargo, autoridades de Kabul denunciaron que las víctimas eran civiles y no terroristas como se había asegurado.

Pakistán acusa a Afganistán de ser colonia de la India

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, acusó a los talibanes de convertir a Afganistán en una colonia de la India y reclamó el supuesto agrupamiento de terroristas.

“Los talibanes convirtieron Afganistán en una colonia de la India. Reunieron a terroristas de todo el mundo en Afganistán y comenzaron a exportar terrorismo” Ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif

Pakistán también acusa a Afganistán de haber arrebataron los derechos que el islam otorga a las mujeres, así como no garantizar la protección del pueblo afgano.