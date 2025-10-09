Ivanka Trump envió un mensaje a su padre, el presidente Donald Trump, y a su esposo Jared Kushner, quien forma parte del equipo negociador de Estados Unidos en el Medio Oriente.

A través de redes sociales, Ivanka Trump agradeció a Donald Trump por traer paz al mundo y dijo estar orgullosa de Jared Kushner por el plan para terminar con la guerra en Palestina.

Bandera de Palestina sobre ruinas en la Franja de Gaza
Bandera de Palestina sobre ruinas en la Franja de Gaza (Cortesía)

Ivanka Trump agradece a Donald Trump por traer paz al mundo; destacó participación de su esposo

Ivanka Trump celebró que Hamás haya anunciado el fin de la guerra en Gaza tras el acuerdo de paz con Israel, a cargo de Benjamín Netanyahu, que orquestó su padre, Donald Trump.

Asimismo, Ivanka Trump dijo que el plan de paz de Donald Trump traerá “una verdadera esperanza de paz duradera a una región que ha conocido tanto dolor y angustia”.

Sin embargo, Ivanka Trump señaló que no iba a celebrar del todo hasta que los rehenes hayan regresado a sus hogares y el acuerdo de paz entre Israel y Palestina se esté cumpliendo.

Cabe mencionar que este jueves 9 de octubre, Khalil al-Hayya, miembro del Consejo Legislativo Palestino y alto funcionario de Hamás, confirmó el fin de guerra en la franja de Gaza.

Ivanka Trump
Ivanka Trump (Captura de pantalla )