Ivanka Trump envió un mensaje a su padre, el presidente Donald Trump, y a su esposo Jared Kushner, quien forma parte del equipo negociador de Estados Unidos en el Medio Oriente.

A través de redes sociales, Ivanka Trump agradeció a Donald Trump por traer paz al mundo y dijo estar orgullosa de Jared Kushner por el plan para terminar con la guerra en Palestina.

Bandera de Palestina sobre ruinas en la Franja de Gaza (Cortesía)

Ivanka Trump agradece a Donald Trump por traer paz al mundo; destacó participación de su esposo

Ivanka Trump celebró que Hamás haya anunciado el fin de la guerra en Gaza tras el acuerdo de paz con Israel, a cargo de Benjamín Netanyahu, que orquestó su padre, Donald Trump.

Asimismo, Ivanka Trump dijo que el plan de paz de Donald Trump traerá “una verdadera esperanza de paz duradera a una región que ha conocido tanto dolor y angustia”.

Sin embargo, Ivanka Trump señaló que no iba a celebrar del todo hasta que los rehenes hayan regresado a sus hogares y el acuerdo de paz entre Israel y Palestina se esté cumpliendo.

Cabe mencionar que este jueves 9 de octubre, Khalil al-Hayya, miembro del Consejo Legislativo Palestino y alto funcionario de Hamás, confirmó el fin de guerra en la franja de Gaza.