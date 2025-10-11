El conflicto en Afganistán sigue escalando este sábado 11 de octubre y ahora Pakistán ha respondido a los ataques talibanes con bombardeos y sobrevuelan aviones pakistaníes.

Los bombardeo por parte de Pakistán se dan luego de que los talibanes lanzaron un ataque en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, dejando más de 20 muertos.

Pakistán responde a ataques talibanes y bombardea Afganistán

De acuerdo con la información, elementos de la Fuerza Aérea de Pakistán lanzaron bombas contra los talibanes de Afganistán y destruyeron el puesto fronterizo que los afganos habían instalado.

El ataque de Pakistán se da en respuesta al bombardeo que efectuó Afganistán en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, al noroeste de Pakistán, el pasado viernes 10 de octubre.

Los reportes indican que el bombardeo a la provincia de Khyber Pakhtunkhwa fue uno de los más grandes ataques en los últimos meses, provocando la muerte de 23 personas.

Ante los bombardeos de Pakistán , los talibanes informaron hoy que contraatacaron a Pakistán lanzando bombas contra siete puntos a lo largo de la frontera entre las dos naciones.