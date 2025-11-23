El príncipe Andrés de Inglaterra, acusado de tener vínculos con Jeffrey Epstein, se negó a ser parte de una entrevista ante el Congreso de Estados Unidos.

El mencionado Congreso de Estados Unidos solicitó la participación del príncipe Andrés en esta entrevista, como parte del proceso e investigación del caso de Jeffrey Epstein.

Príncipe Andrés de Inglaterra (ODD ANDERSEN / AFP)

El príncipe Andrés hizo caso omiso de una carta del Congreso de Estados Unidos por el caso Epstein

El Congreso de Estados Unidos dio a conocer la firma de una carta por parte de 16 legisladores demócratas dirigida al príncipe Andrés, donde le pedían participar en una “entrevista escrita” sobre el caso Jeffrey Epstein.

Andrew Mountbatten-Windsor, nombre del príncipe Andrés luego que le fueran retirados sus títulos nobiliarios, se negó a responder la carta de los legisladores del Congreso de Estados Unidos por el caso Jeffrey Epstein.

La fecha límite para tener su respuesta era el pasado 20 de noviembre; sin embargo, el hermano del rey Carlos III no quiso ser parte de la investigación.

Robert García y Suhas Subramanyan, miembros de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes para el caso Epstein, mencionaron que el silencio por parte del príncipe Andrés “lo dice todo”.

El príncipe Andrés (Jacob King/Pool via AP / AP)

El Congreso de EU acusó al príncipe Andrés de ser parte de la lista de clientes de Jeffrey Epstein

A inicios de noviembre de 2025, tras acusaciones del Congreso de Estados Unidos, se retiraron los títulos nobiliarios al príncipe Andrés de Inglaterra, por ser uno de los implicados en el caso de Jeffrey Epstein.

De acuerdo con el Congreso de Estados Unidos, así como la comisión de supervisión del caso Jeffrey Epstein; se tienen pruebas suficientes para demostrar su involucramiento con el delincuente sexual.

El príncipe Carlos fue mencionado como parte de la lista de Jeffrey Epstein en las memorias de Virginia Roberts Giuffre, mujer australiana que se suicidó en abril de 2025.

En estas memorias ella menciona que fue obligada a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés en tres ocasiones, las primeras cuando ella era menor de edad.