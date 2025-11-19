Mark Epstein, hermano del magnate Jeffrey Epstein, quien fuera acusado de abuso de menores y tráfico sexual, afirmó que los archivos relacionados con el caso están siendo alterados para eliminar los nombres de políticos republicanos antes de su revelación.

En una entrevista telefónica con NewsNation el 18 de noviembre, aseguró que una fuente anónima y “bastante confiable” le informó que funcionarios vinculados a la administración de Donald Trump estarían manipulando los documentos.

Jeffrey Epstein: primeros archivos fueron publicados (Evan Vucci / AP)

Hermano de Epstein acusa irregularidades en los archivos del caso antes de su revelación

Según su versión, esta supuesta edición selectiva explicaría el reciente cambio de postura respecto a la divulgación de los archivos, cuya publicación ha generado gran expectativa pública.

Durante la conversación, Mark también declaró que Jeffrey Epstein poseía información comprometedora sobre Donald Trump en 2016, cuando el entonces empresario competía por la presidencia.

Afirmó que su hermano le comentó que dichos datos podrían ser lo suficientemente graves como para “anular las elecciones”, sugiriendo que Epstein manejaba material sensible sobre figuras políticas de alto perfil.

Estas acusaciones surgen en un contexto en el que Trump ha instado a los republicanos en la Cámara de Representantes a votar a favor de liberar los archivos, pese a que anteriormente se oponía a su publicación.

Según Mark Epstein, este giro estaría motivado por la presunta manipulación previa destinada a proteger a políticos conservadores.