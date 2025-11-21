El nombre de Ehud Barak se ha viralizado en las redes sociales luego de que se ha visto envuelto en la polémica del caso Jeffrey Epstein.

Ehud Barak es un militar y exprimer ministro israelí que reconoció que había acudido a la isla privada de Jeffrey Epstein, conoce quién es.

¿Quién es Ehud Barak, el exprimer ministro israelí ligado a Jeffrey Epstein?

Ehud Barak nació el 12 de febrero de 1942 en el kibutz Mishmar HaSharon, Palestina, es un general y político israelí.

Ehud Barak (Tomada de video)

Barak obtuvo títulos en física, matemáticas, ingeniería y economía, pero antes optó por servir en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Ingresó en las FDI en 1959 y sirvió durante 35 años, alcanzando el rango de Rav Aluf (Teniente General) y el puesto más alto posible: Jefe del Estado Mayor General.

Barak Barak es un exgeneral y político israelí que se desempeñó como primer ministro y ministro de Defensa entre 1999 y 2001.

Fue líder del Partido Laborista entre 1997 y 2001 y entre 2007 y 2011, también fue ministro de Defensa de 2007 a 2013.

¿Cuántos años tiene Ehud Barak, el exprimer ministro israelí ligado a Jeffrey Epstein?

Ehud Barak tiene 83 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ehud Barak, el exprimer ministro israelí ligado a Jeffrey Epstein?

Ehud Barak se casó en 1968 con Nava Cohen, pero se divorciaron en 2003.

Despues Ehud Barak se casó con Nili Priel en 2007.

¿Qué signo zodiacal es Ehud Barak, el exprimer ministro israelí ligado a Jeffrey Epstein?

Ehud Barak es del signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Ehud Barak, el exprimer ministro israelí ligado a Jeffrey Epstein?

Ehud Barak tiene tres hijas: Michal Barak, Yael Barak y Anat Barak.

¿Qué estudió Ehud Barak, el exprimer ministro israelí ligado a Jeffrey Epstein?

Ehud Barak cuenta con una licenciatura en física y matemáticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén (1968).

Además, cuenta con una maestría en sistemas de ingeniería económica de la Universidad de Stanford en California (1978).

Ehud Barak (Tomada de video)

¿En qué ha trabajado Ehud Barak, el exprimer ministro israelí ligado a Jeffrey Epstein?

Ehud Barak es militar y exprimer ministro israelí entre 1999 y 2001.

En 1959, fue reclutado por las Fuerzas de Defensa de Israel, iniciando así una distinguida carrera militar.

Fue comandante en batallas durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra de Yom Kipur (1973).

Ehud Barak ganó popularidad como líder de unidades de fuerzas especiales que realizaban incursiones comando.

Fue jefe de inteligencia militar y, en 1991, se convirtió en jefe del Estado Mayor General.

En 1994, participó en las negociaciones que culminaron en un acuerdo de paz con Jordania.

Al retirarse en 1995 con el rango de teniente general, el más alto del ejército, Ehud Barak era el militar más condecorado de la historia de Israel.

Estados Unidos también reconoció la valentía y el servicio de Barak, otorgándole la Legión al Mérito en 1992 y la Medalla del Departamento de Defensa por Servicio Público Distinguido en 2012.

A mediados de la década de 1990, centró su atención en la política, fue ministro del Interior en 1995 y ministro de Asuntos Exteriores entre 1995 y 1996.

Fue elegido miembro de la Knéset (Parlamento israelí) en mayo de 1996.

En junio de 1997, se convirtió en líder del Partido Laborista y dos años después se postuló para primer ministro bajo la coalición Un Israel, que incluía al Partido Laborista, al Partido Gesher y a Meimad, este último una escisión del Partido Nacional Religioso.

Como primer ministro, Barak se comprometió a establecer la paz en Medio Oriente.

En diciembre de 2000, Barak dimitió como primer ministro y se convocaron nuevas elecciones donde se presentó a la reelección.

Tras recibir solo el 37 por ciento de los votos, Barak anunció su dimisión tanto como líder laborista como miembro de la Knesset.

Barak dejó Israel para trabajar como asesor principal en Electronic Data Systems, con sede en Estados Unidos.

También se asoció con una empresa de capital privado, especializada en temas de seguridad.

Barak se convirtió en socio de la firma de inversión SCP Private Equity Partners, con sede en Pensilvania. Asimismo, fundó la empresa “Ehud Barak Limited”.

En 2007, Barak regresó a la política al ser reelegido líder del Partido Laborista, poco después se convirtió en ministro de Defensa y viceprimer ministro.

Cargos que también ocupó durante el gobierno de Netanyahu, que asumió el poder en marzo de 2009.

En enero de 2011, Barak anunció su salida del Partido Laborista y, junto con otros cuatro diputados laboristas de la Knéset, formó un partido disidente, Atzmaut (Independencia).

En noviembre de 2012, Barak anunció su retiro de la política y en 2013 dejó oficialmente el gobierno.

En 2018, Barak se convirtió en presidente de la empresa biomédica InterCure.

El 26 de junio de 2019, Barak anunció su regreso a la política y su intención de formar un nuevo partido, el Partido Democrático de Israel, pero no logró regresar a la Knéset.

¿Por qué Ehud Barak es ligado a Jeffrey Epstein?

Ehud Barak se ha visto envuelto en la polémica del caso de Jeffrey Epstein luego de que su nombre aparece en la lista de las personas que habían tenido relación con él.

Reportes señalan que en el año 2019 se publicaron varias fotografías de Ehud Barak y Jeffrey Epstein en la casa del magnate en Manhattan.

Ehud Barak reconoció que sí había visitado a Epstein, al igual que había acudido en una ocasión a la isla privada.

Sin embargo, dejó en claro que durante su estancia no había visto a ninguna mujer.

Pero las nuevas revelaciones de correos intercambiados entre Jeffrey Epstein y Ehud Barak mostraría que su relación fue más estrecha.

Los documentos descalificados del Congreso de Estados Unidos mostraron que Jeffrey Epstein ayudó a reorganizar la izquierda israelí, asesorando a Ehud Barak y planeando desafíos directos contra Benjamin Netanyahu en 2019.

Las comunicaciones filtradas exhibirían la implicación de Epstein en la reorganización de la izquierda israelí para intentar desalojar a Netanyahu.

El plan se habría diluido cuando Epstein fue detenido y procesado por tráfico sexual de menores, lo que dañó severamente el plan para redefinir el contexto político israelí.

Netanyahu utilizó los vínculos de Barak con Epstein y hasta insistió en investigarlo, lo que debilitó su candidatura y forzó a su partido a aliarse con otro para mantener sus posibilidades abiertas.

Varios intercambios entre Epstein, Barak y otras figuras muestran una constante colaboración y conexiones con influyentes personalidades que van más allá de la política.

Hasta ahora solo se ha comprobado que Epstein negoció acuerdos de seguridad para Israel, mantuvo una estrecha amistad con uno de sus ex primeros ministros y oficiales militares.