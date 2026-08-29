Delcy Rodríguez presenta nueva estrategia petrolera tras el acuerdo con Estados Unidos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó la nueva estrategia petrolera nacional luego de que se logró concretar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

“Venezuela anuncia un histórico acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos, que tendrá un impacto significativo en el renacimiento de nuestra nación” Delcy Rodríguez

Por medio de un comunicado, la mandataria aseveró que la nueva estrategia petrolera que se pondrá en marcha generará resultados positivos para el país e impulsará su resurgimiento económico.

Asimismo, tras agradecer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Delcy Rodríguez garantizó que el acuerdo permitirá el desarrollo de diversos proyectos para potenciar la industria energética.

Trump anuncia acuerdo petrolero con Venezuela por 65 mil millones de barriles (Michelle Rojas)

Delcy Rodríguez anuncia estrategia petrolera para Venezuela tras acuerdo con Estados Unidos

El 28 de agosto de 2026, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció formalmente la firma de un histórico acuerdo bilateral en materia de explotación, producción e inversión petrolera con el gobierno de Estados Unidos.

La alianza estratégica, explicó, busca canalizar un flujo masivo de inversiones internacionales para la reconstrucción de la infraestructura nacional de hidrocarburos, y con ello acelerar la recuperación de la industria.

Debido a lo anterior, Delcy Rodríguez agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, pues dijo que facilitaron las negociaciones que hicieron posible concretar el pacto bilateral.

“El acuerdo permitirá incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados” Delcy Rodríguez

Por otro lado, confió en que la alianza oficial permitirá a Venezuela que se consolide al país como una potencia energética activa, debido a que posicionará sus recursos naturales estratégicos al servicio de la economía global.

De la misma forma, enfatizó que el entendimiento binacional con Estados Unidos, contribuirá a garantizar la seguridad energética del hemisferio, ya que favorecerá el crecimiento productivo y promoverá la estabilidad de los mercados a nivel mundial.

Acuerdo petrolero Estados Unidos-Venezuela (Michelle Rojas)

Acuerdo petrolero con Estados Unidos impulsará diversos proyectos, afirma

Al anunciar la nueva estrategia petrolera que surge tras el acuerdo con Estados Unidos, Delcy Rodríguez aseguró que la producción aumentará de forma considerable mediante la intervención directa de operadores privados.

Sobre el punto, sostuvo que el plan técnico contempla la explotación inmediata de 17 campos estratégicos que albergan un potencial probado de 65 mil millones de barriles de petróleo en el territorio de Venezuela.

Por medio de dicha apertura operativa, agregó, se prevé la captación de más de 100 mil millones de dólares en inversiones destinadas exclusivamente a la modernización tecnológica y la reconstrucción de la infraestructura.

Además, resaltó que por medio de este esquema de participación privada, el Estado proyecta percibir más de 209 mil millones de dólares en tributos que serán destinados al desarrollo económico de la nación.