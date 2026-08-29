Solo unas semanas antes de anunciarse el acuerdo con Venezuela por 65 mil millones de barriles, la reserva petrolera de Estados Unidos tocaba su nivel más bajo desde 1983.

Los reportes oficiales alertaban que su Reserva Estratégica de Petróleo había descendido a cerca de 298.7 millones de barriles al 7 de agosto de 2026, una cifra inferior a la registrada en años anteriores.

Sin embargo, las previsiones dieron un giro drástico tras el acuerdo con Venezuela anunciado por Donald Trump, quien lo describió como el mayor pacto de hidrocarburos en la historia mundial.

Estados Unidos recibe barriles de petróleo de Venezuela (Michelle rojas)

Estados Unidos tocaba su nivel más bajo de reservas petroleras desde 1983

Hace dos semanas, la Administración de Información Energética (EIA) informó que las reservas petroleras de Estados Unidos registraron su vigésima semana consecutiva de disminución desde finales de marzo.

En ese momento, se habían liberado alrededor de 116.7 millones de barriles y se pronosticaba que las reservas podían caer aún más, hasta 243.4 millones de barriles.

La reducción fue adjudicada al plan del gobierno de Donald Trump para liberar 172 millones de barriles en aproximadamente 120 días, con el objetivo de atender las interrupciones del suministro y contener los precios.

Venezuela y el petroleo en negociación por Delcy Rodríguez (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

Estados Unidos logró acuerdo de barriles en medio de “crisis” en su reserva de petróleo

A pesar del mal panorama, el 28 de agosto de 2026, Donald Trump anunció la consolidación de un acuerdo petrolero con Venezuela por 65 mil millones de barriles.

El gobierno estima que Estados Unidos duplicará sus reservas de petróleo y reduciría sus costos, mientras que Venezuela proyectaría una inversión privada por 100 mil millones de dólares.

“Aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses durante mucho tiempo”. Donald Trump

Según Trump, en este acuerdo participan empresas privadas, el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, junto a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.