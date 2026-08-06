A su paso por Las Vegas, Nevada, donde encabezó un acto político y económico, Donald Trump celebró la extracción masiva de petróleo de Estados Unidos a Venezuela.

“Estamos tomando mucho petróleo de Venezuela, miles de millones y miles de millones de barriles de petróleo”, señaló. Donald Trump

Y tras afirmar que Venezuela tiene las mayores reservas probadas de crudo del mundo, lanzó una polémica frase en relación al arresto de Nicolás Maduro, en Caracas, durante un operativo militar llevado a cabo por fuerzas especiales de los Estados Unidos.

Acción que el presidente estadounidense, de 80 años, calificó como una guerra que duró “48 minutos”, que le costó mucho al país y que por ello merecían ser recompensados.

“Al vencedor le pertenecen los despojos, ¿verdad?“, remató. Donald Trump

🇺🇸🇻🇪 Donald Trump: "Estamos sacando mucho petróleo de Venezuela: miles de millones de barriles. Al vencedor le pertenecen los despojos, ¿verdad?". pic.twitter.com/wfEFXC0rRS — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 5, 2026

Estados Unidos y Venezuela mantienen buena relación

El crudo venezolano figura como elemento clave para la relación entre Caracas y Washington por lo que Donald Trump vuelve a destacar la buena relación que existe entre ambos países.

Defiende la participación estadounidense en la industria petrolera venezolana, resaltando la importancia estratégica de esos recursos energéticos para la política de seguridad y abastecimiento de su administración.

No es la primera vez que el mandatario habla de números respecto a la comercialización de crudo venezolano por parte de Estados Unidos.

Actualmente, las exportaciones se ubican en unos 786 mil barriles diarios, alcanzando el volumen más alto registrado desde 2019.

De acuerdo con un cálculo realizado por Financial Times, Estados Unidos ha recaudado más de 13.000 millones de dólares por estas ventas.

No obstante, Venezuela no recibe en su totalidad ese dinero, se le paga una fracción directa, entre 300 a 500 millones de dólares depositados mediante fondos custodios.

La diferencia entre lo que recibe Estados Unidos y Venezuela ha generado dudas y peticiones de investigación en el Congreso estadounidense.