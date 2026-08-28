Trump anuncia acuerdo petrolero con Venezuela por 65 mil millones de barriles

Donald Trump anunció la puesta en marcha de un acuerdo petrolero con Venezuela por 65 mil millones de barriles, al cual calificó como el mayor acuerdo de hidrocarburos en la historia del mundo.

“Estados Unidos de América acaba de firmar un acuerdo con el país de Venezuela sobre el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El mandatario dijo que en este acuerdo participan empresas privadas, el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, en conjunto con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Con este trato, se estima que Estados Unidos duplicará sus reservas de petróleo y reduciría sus costos, mientras que Venezuela proyectaría una inversión privada por 100 mil millones de dólares.

Trump anuncia acuerdo petrolero (Captura de pantalla)

Estados Unidos duplicará sus reservas de petróleo por acuerdo con Venezuela

En sus redes sociales, Donald Trump destacó que este acuerdo petrolero con Venezuela duplicará las reservas de hidrocarburo para Estados Unidos, lo que significaría una reducción en los costos de gasolina.

“Aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses durante mucho tiempo”. Donald Trump

Agregó que este acuerdo impulsará a Venezuela hacia un gran éxito y prosperidad, al mismo tiempo que fortalece la “creciente” relación actual con Estados Unidos.

Sin embargo, hasta ahora no se han revelado todos los detalles sobre los contratos, los campos petroleros implicados ni la estructura a través de la cual se llevará a cabo el control anunciado.

Venezuela tendrá 100 mil millones de dólares en inversión privada, destaca Marco Rubio

Marco Rubio también celebró este acuerdo, destacando que aportará a Venezuela casi 100 mil millones de dólares en inversión privada, además de impulsar la creación de empleos y reconstrucción de su economía.

“Para el pueblo venezolano, este acuerdo aportará casi 100.000 millones de dólares en inversión privada, apoyará miles de empleos bien remunerados impulsará la reconstrucción de la economía venezolana”. Marco Rubio, Secretario de Estado

El funcionario atribuyó este trato a la política exterior del presidente Donald Trump, a la cual calificó de “audaz” por “garantizar reservas estables y petróleo de bajo coste”.