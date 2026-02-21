Cuba retiró a asesores, médicos y elementos de seguridad que trabajaban en Venezuela, según diversas fuentes, por lo que se podría avecinar el fin de esta gran alianza en América Latina.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, estaría buscando reducir la dependencia a Cuba por presiones de Estados Unidos, por lo que cubanos han sido despedidos de sus cargos.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela (Ariana Cubillos / AP)

Asesores y elementos de seguridad de Cuba abandonan Venezuela; fuentes adelantan fin de la alianza

Tras la captura de Maduro, Estados Unidos ha presionado al gobierno de Venezuela para romper lazos con Cuba y recientemente se dio a conocer que podría terminar la alianza.

La presidenta Delcy Rodríguez rechazó la seguridad de Cuba y la sustituyó por guardaespaldas de Venezuela, además de que asesores cubanos también han sido despedidos en las últimas semanas.

El apoyo de Cuba a Venezuela formaba parte de un acuerdo que comenzó a finales de 2000, en el que la isla brindaba seguridad, entrenadores deportivos, enfermeros y médicos a cambio del petróleo venezolano.

Luego de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, el presidente Donald Trump anunció que ya no se le enviaría petróleo a Cuba, por lo que ha acrecentado la crisis humanitaria en la isla.

Pese a lo anterior, no es claro si Cuba ha retirado a sus asesores y seguridad de Venezuela por la falta de envió de petróleo o si los cubanos han abandonado este país por presiones de Delcy Rodríguez.