El medio The Washington Post dio a conocer que Tyler Robinson habría confesado el asesinato de Charlie Kirk en Discord.

El miércoles 10 de septiembre 2025, Charlie Kirk cercano a Donald Trump, fue asesinado en el campus de la Universidad del Valle de Utah tras recibir un disparo en el cuello.

Las autoridades dieron a conocer que el asesinato de Charlie Kirk habría sido perpetrado por Tyler Robinson, un “izquierdista” que fue detenido el jueves 11 de septiembre.

En un artículo del The Washington Post se dio a conocer que Tyler Robinson habría confesado el asesinato de Charlie Kirk en un chat de Discord, como habrían confirmado otros participantes.

Acorde con The Washington Post, Tyler Robinson señaló a sus amigos “tener malas noticias”, para después confirmar que fue él en la Universidad del Valle de Utah, referente al asesinato de Charlie Kirk.

El mensaje que envió Tyler Robinson en Discord fue compartido en captura de pantalla a The Washington Post, además, la plataforma la proporcionó a las autoridades de Estados Unidos.

Igualmente, Tyler Robinson habría revelado que se entregaría a las autoridades a través de un amigo del sheriff, dos horas antes de su detención en Utah.

Sin embargo, Discord no ha encontrado actividad sospechosa en la cuenta de Tyler Robinson, ni evidencia previa al asesinato de Charlie Kirk, como tampoco discursos de odio.

Charlie Kirk: gobernador de Utah dio a conocer otros detalles de Tyler Robinson

El gobernador de Utah, Spencer Cox, no ha confirmado la versión de The Washington Post sobre la confesión de Tyler Robinson sobre el asesinato de Charlie Kirk.

Sin embargo, sí confirmó que fue un amigo de un familiar de Tyler Robinson quien dio aviso a la oficina del sheriff sobre su presunta responsabilidad, tras haberlo insinuado.

Igualmente, en entrevista de NBC, el gobernador de Utah habría condenado a las redes sociales, ya que según Spencer Cox, “han jugado un papel directo” en la muerte de Charlie Kirk e incluso otros ataques.

Por su parte, el FBI reveló que Tyler Robinson sí dejó una nota sobre una “oportunidad de matar” antes de que Charlie Kirk fuera asesinado, la cual fue recuperada, ya que el presunto culpable la habría eliminado.