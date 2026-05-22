Miguel Díaz-Canel respondió a las acusaciones de Estados Unidos contra Raúl Castro y a una posible escalada de tensión militar al asegurar que “Cuba es una nación de paz”.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el presidente cubano afirmó que considerar a Cuba como una amenaza para Estados Unidos solo existe en la “mente enferma de algunos funcionarios de la actual administración estadounidense”, a quienes acusó de intentar justificar una ofensiva “irracional” contra la isla.

Las declaraciones de Díaz-Canel se producen después de los señalamientos contra Raúl Castro por presuntos delitos cometidos en 1996, entre ellos:

Muerte de ciudadanos estadounidenses

Destrucción de aeronaves

Asesinato

Miguel Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de intentar desestabilizar la Revolución cubana

En su posicionamiento, Miguel Díaz-Canel aseguró que, desde el triunfo de la Revolución cubana, las distintas administraciones de Estados Unidos han intentado vulnerar la soberanía de Cuba.

El mandatario acusó a Washington de mantener una estrategia basada en “mentiras absurdas”, intimidación militar y restricciones económicas que afectan directamente al pueblo cubano.

Además, señaló que Estados Unidos ha protegido durante años a “terroristas” vinculados con acciones contra Cuba, mientras mantiene acusaciones contra la isla por supuesto patrocinio al terrorismo sin presentar pruebas.

Díaz-Canel afirmó que existe una “construcción mediática acelerada” orientada a justificar una posible agresión militar contra Cuba, lo que calificó como el “sueño febril” de grupos radicales de origen cubano.

“Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos”: Díaz-Canel

En la parte final de su mensaje, el presidente cubano dirigió un pronunciamiento al pueblo estadounidense y a los políticos “decentes” de ese país para reiterar que Cuba “no representa una amenaza, ni desafía, ni provoca” a Estados Unidos ni a ninguna otra nación.

También sostuvo que Cuba tiene derecho a la legítima defensa conforme a las normas internacionales y destacó la trayectoria histórica de resistencia del pueblo cubano y de sus Fuerzas Armadas.

El mandatario recordó episodios como la Sierra Maestra, Girón y las misiones internacionalistas en África como parte de la tradición de lucha de Cuba.

Pese al endurecimiento del discurso, Miguel Díaz-Canel concluyó su mensaje apostando por “la cordura, el diálogo y la paz”.