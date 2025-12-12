Este jueves 11 de diciembre se publicó un nuevo decreto de ley en Cuba, en el cual se autoriza utilizar dólares en transacciones internas; en esto consiste.

Este nuevo decreto de ley no abarca sólo al dólar, también a otras divisas extranjeras, medida que comenzó a ampliarse hace un año en respuesta a la crisis que enfrenta su moneda nacional.

Cuba autoriza transacciones internas en dólares con este nuevo decreto de ley

En la Gaceta Oficial de Cuba se publicó el Decreto-Ley 113/2025 que permite utilizar dólares y otras divisas extranjeras en transacciones internas de parte de diversos actores económicos, a partir del 17 de diciembre.

Asimismo, la presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delado, explicó que con este decreto se empleará el pago y cobro en divisas como el dólar para personas jurídicas y naturales, excepto trabajadores autónomos.

Cuba aprueba dolarización en algunas transacciones (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Acorde con lo que dicta el decreto, la dolarización en transacciones internas será hasta que se solucionen “los desequilibrios macroeconómicos existentes” y se recupere el peso cubano.

Por lo que si bien no hay un periodo concreto, la medida sería de carácter temporal, como se menciona en dicho decreto de ley, el cual establece un nuevo mecanismo para el control de divisas.

Y será el Ministerio de Economía y Planificación de Cuba el encargado de autorizar las transacciones internas en las cuales podrán emplearse dólares u otras divisas, con prioridad en exportación.