Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, presumió el regalo que le entregó su homólogo de China Xi Jinping, durante su última reunión.

El presidente venezolano mostró un teléfono plegable de última generación que le entregó el presidente de China, en medio de su persecución por parte del gobierno de Estados Unidos.

Durante la Clausura del primer congreso pedagógico de de Maestros en Caracas, Nicolás Maduro agradeció el regalo que calificó como “la última versión tecnológica”.

Nicolás Maduro presume el regalo tecnológico de Xi Jinping: “me comunico por satélite”

Este jueves 14 de agosto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció públicamente el teléfono inteligente que le regaló su homólogo chino, Xi Jinping.

Se trata de un teléfono de la marca Huawei, que calificó como el “teléfono más seguro” e imposible de ser intervenido por Estados Unidos.

​“Uo me comunico por satélite con este...Elegí Huawei porque es el teléfono más seguro, imposible de ser intervenido por quienes intervienen teléfonos allá en el norte” Nicolás Maduro

Maduro recibió como regalo el último modelo plegable de la marcha china Huawei que, según aseguró, utilizará para comunicarse con Xi Jinping a partir de ahora.

Asimismo, aseguró que va a buscar un tutorial para poder saber utilizar el teléfono que se le envió como regalo para poder hablar con Xi Jinping.

China le regala teléfono de Huawei a Nicolás Maduro en medio de controversias entre los presidentes

Xi Jinping envió un regalo tecnológico a Nicolás Maduro, en medio de la persecución del gobierno de Estados Unidos a ambos presidentes, quienes sufren de algún tipo de persecución.

Y es que el gobierno de Estados Unidos no reconoce el gobierno de Maduro y reitera que tienen acusaciones por pertenecer a un grupo delictivo.

Si bien se han mantenido las disputas en el ámbito tecnológico a cuenta de los supuestos lazos militares del gigante chino Huawei, China no ha respondido de la misma manera.

Por ello señaló que o hay planes para el Gobierno de Estados Unidos ya inició una investigación en busca de más información sobre el Huawei Mate 60 Pro.