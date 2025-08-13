Estados Unidos incautó 700 millones de dólares a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y acá te contamos los detalles de cuáles fueron los lujos asegurados por las autoridades.

Fue la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien informó en entrevista para la cadena Fox que se trató de una incautación en bienes que se valúan en 700 millones de dólares.

Pero, ¿cuáles fueron los lujos asegurados como parte de la acción que efectuó el gobierno de Estados Unidos en contra del presidente venezolano, Nicolás Maduro? Estos son los detalles.

Nicolás Maduro (AP Photo)

Estados Unidos incautó 700 millones de dólares a Nicolás Maduro

Estados Unidos incautó activos vinculados al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con un valor estimado en 700 millones de dólares, informó Pam Bondi, fiscal general en el gobierno de Donald Trump.

Entrevistada por la cadena de noticias, Fox, Pam Bondi calificó al régimen de Nicolás Maduro como crimen organizado, debido a que comparó a su administración con los grupos de la mafia.

Al abundar en los detalles del operativo, la fiscal aseguró que las incautaciones que se efectuaron, forman parte de una estrategia que se lleva a cabo en contra de “redes delictivas transnacionales”.

La embajada de Estados Unidos en Venezuela compartió el mensaje en redes sociales y destacó que la operación realizada, tiene el fin de debilitar estructuras financieras asociadas a Nicolás Maduro.

De la misma forma, sostuvo que el Departamento de Justicia seguirá rastreando activos relacionados al presidente y sus colaboradores como parte de las sanciones impuestas por Washington desde 2017.

Cabe recordar que el gobierno de Estados Unidos ha insistido en que Nicolás Maduro es líder de una organización criminal con alcance internacional, por lo que ha efectuado diversas acciones en su contra.

Pamela Bondi, Fiscal General de los EE.UU. informa que hemos incautado a Nicolás Maduro USD$700 MILLONES en mansiones, carros, aviones y joyas. pic.twitter.com/j4MLtd6FAO — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) August 13, 2025

Estados Unidos incautó 700 millones de dólares a Nicolás Maduro: Lista de los lujos asegurados

Luego de revelar que Estados Unidos incautó 700 millones de dólares a Nicolás Maduro, la fiscal general en el gobierno de Donald Trump, ofreció algunos detalles sobre los bienes asegurados.

Sin ahondar en especificaciones sobre los bienes vinculados al presidente de Venezuela, Pam Bondi expuso que la lista de los lujos asegurados se integra por lo siguiente:

Dos aviones privados de alto valor económico que no se detalló

Una mansión ubicada en República Dominicana que se afirmó, está vinculada directamente al mandatario

Varias propiedades multimillonarias que se ubican en Florida, incluyendo residencias y mansiones

Granja de caballos con instalaciones de lujo

Un total de 9 vehículos de alta gama que están registrados a nombre de Nicolás Maduro y sus allegados

Millones de dólares en joyas con piezas de alto valor comercial

Dinero en efectivo incautado en distintas operaciones simultáneas

Yates y otras propiedades residenciales