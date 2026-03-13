La líder opositora venezolana, María Corina Machado, afirmó este jueves que el presidente estadounidense Donald Trump continúa siendo un aliado clave para lograr una transición democrática en Venezuela.

Machado realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa ofrecida en la Santiago de Chile, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.

El pronunciamiento ocurrió días después de que Washington reconociera formalmente a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela, decisión que generó cuestionamientos entre sectores de la oposición venezolana.

María Corina Machado continúa respaldando a Donald Trumppara transición en Venezuela

Durante su visita a Chile, Machado participó en la investidura del presidente José Antonio Kast, evento donde abordó la situación política venezolana.

En ese contexto, señaló que la hoja de ruta impulsada por Donald Trump contempla tres fases principales:

Estabilización institucional

Recuperación económica

Transición democrática

María Corina Machado (Stian Lysberg Solum / AP)

Machado sostuvo que, pese a los obstáculos diplomáticos recientes, el gobierno estadounidense continúa siendo un socio determinante para alcanzar cambios políticos en Venezuela.

La dirigente también agradeció el apoyo de Washington en operaciones recientes contra el gobierno de Nicolás Maduro, señalando que esas acciones permitieron que el exmandatario enfrente la justicia.

Asimismo, expresó su intención de regresar a Venezuela cuando existan condiciones de estabilidad política y seguridad para avanzar en el proceso democrático del país.