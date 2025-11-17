El Secretario de Estado, Marco Rubio reveló que el Departamento de Estado designaría al Cártel de los Soles como organización terrorista, y un congresista de Estados Unidos ya hasta amenazó con acciones militares.

El Cártel de los Soles es designado como terroristas y ya amenazan con acciones militares en Venezuela

A través de redes sociales, Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos reveló que el Departamento de Estado va a designar al Cártel de los Soles de Venezuela como Organización Terrorista; también acusó a Nicolás Maduro de liderarlo.

“El Departamento de Estado tiene la intención de designar al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE). Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y con otras OTE designadas, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa.” Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos

Secretario de Estado, Marco Rubio, revela que el Cártel de los Soles será declarado Organización Terrorista (@SecRubio / X)

Ante estas declaraciones de Marco Rubio, el congresista de Estados Unidos, Carlos A. Gimenez ya amenazó con acciones militares contra Venezuela y el Cártel de los Soles.

Pues en sus redes sociales, el congresista de Estados Unidos aseguró que al designarse al Cártel de los Soles como organización terrorista, permite poder “atacarlos militarmente dentro del marco legal estadounidense”.

La publicación del congresista de Estados Unidos finalizó con un ultimátum a los miembros del Cártel de los Soles, asegurando que era una advertencia.

“Luego no digan que no se les avisó. Queda poco.” Carlos A. Gimenez

Congresista de Estados Unidos amenaza con acciones militares al Cártel de los Soles (@RepCarlos / X)

Como era de esperarse, las declaraciones del congresista de Estados Unidos, Carlos A. Gimenez, provocó críticas entre los usuarios de X asegurando que esto solo era una excusa para el país norteamericano para iniciar una guerra.

También hubo quien acusó que esta designación de Organización Terrorista al Cártel de los Soles era un movimiento de doctrina imperialista para justificar sus acciones militares en contra de otros países; en este caso, de Venezuela.