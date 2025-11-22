La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió una alerta aérea por movimientos militares en el Caribe, potencialmente peligrosos en la terminal aérea de Venezuela.

La tensión entre ambos países sigue en escalada, ante las órdenes de despliegue militar de Estados Unidos, aunque todavía no se ha confirmado si habrá intervención en Venezuela, de parte de Donald Trump.

Estados Unidos emite alerta aérea en terminal aérea de Venezuela por movimientos militares

La FAA de Estados Unidos emitió una alerta aérea, un Aviso a los Aviadores por peligros potenciales en el aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezuela, ante aumento de movimientos militares.

Acorde con lo señalado, la alerta aérea está vigente desde este viernes 21 de noviembre hasta el 19 de febrero de 2026 , ante el declive de “situación de seguridad”.

La cual implica tanto las fases de sobrevuelo como aeronaves que lleguen, salgan o se acerquen a Venezuela, por lo que la FAA pide a operadores que extremen precauciones.

Estados Unidos igualmente solicitó que, debido a la alerta aérea, se notifiquen los vuelos planeados por lo menos con 72 horas de anticipación a la FAA, además de denunciar cualquier incidente.

Estados Unidos emite alerta aérea a otros países del Caribe, no sólo Venezuela

Sin embargo, la alerta aérea por movimientos militares también se extiende a otros países del Caribe, como compartió la FAA previo al aviso sobre Venezuela.

La FAA explicó a operadores que volar alrededor de Puerto Rico también implica riesgo debido a la actividad militar que emprendió Estados Unidos en el Caribe, como envío de cazas F-35.