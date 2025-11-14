En medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump anunció la ‘Lanza del sur’, operativo militar que abarcaría países de Sudamérica y el Caribe.

El operativo lo dio a conocer el Departamento de Guerra de Estados Unidos tras las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro sobre una unión por la paz del continente.

‘Lanza del Sur’: Esto se sabe del operativo militar de Estados Unidos que abarcaría el Caribe

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció mediante sus redes sociales la nueva orden de Donald Trump para tomar medidas con el operativo militar Lanza del Sur’ en contra del narcotráfico.

La misión se realiza por parte del Comando Sur de Estados Unidos, aunque no dio más detalles al respecto, sólo mencionar que se buscará proteger su país y el “hemisferio occidental” de las drogas.

Se desconoce si la “Lanza del sur” englobará un gran despliegue militar así como la zona a abarcar; sin embargo, el Southcom corresponde 31 países de América y el Caribe , en donde está Venezuela.

Estados Unidos anuncia Lanza del Sur, operativo militar (Captura de pantalla)

Por lo mismo, se presume que esta operación militar podría referirse a la presencia de fuerzas armadas cerca de Venezuela, en el Caribe.

Nicolás Maduro mandó mensaje a Donald Trump: “No más guerras eternas”

También se mencionó que Estados Unidos habría iniciado el operativo militar ‘Lanza del sur’, en respuesta del despliegue de tropas de Nicolás Maduro en Venezuela, aunque este jueves 13 de noviembre llamó a la paz.

Acorde con el medio CNN, Nicolás Maduro hizo un llamado a Estados Unidos, que incluye no tener más guerras eternas o injustas, además de unirse por la paz del continente.

Aunque Nicolás Maduro no respondió si está preocupado por una agresión de Estados Unidos, repitió “yes peace” en mensaje para Donald Trump.