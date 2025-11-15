El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha provocado nuevamente incertidumbre internacional por los planes que su país desplegaría en Venezuela.

Cuestionado este viernes 14 de noviembre, el mandatario dijo que “más o menos” ya decidió las siguientes operaciones en Venezuela pero que, de momento, no puede informarlas.

El hecho ha despertado incertidumbre internacional debido a que, en días pasados, Donald Trump sostuvo reuniones militares con altos mandos en el Pentágono.

Portaaviones USS Gerald R. Ford (Cortesía)

Aunque Donald Trump dijo que ya tiene una decisión con respecto a la situación en Venezuela, agregó que no puede dar más detalles de lo que pasará con el país que gobierna Nicolás Maduro.

El hecho ha desatado suposiciones, debido principalmente a que Donald Trump había sostenido encuentros con altos mandos en el Pentágono en medio del despliegue del portaaviones Gerald Ford, el más poderoso en su clase.

La situación también ha dado paso a la incertidumbre internacional en medio de los ataques que Estados Unidos ha emprendido en el Caribe y los cuales han dejado ya 80 personas muertas.

La breve declaración de Donald Trump tuvo lugar cuando este se dirigía rumbo al avión presidencial la tarde de este viernes 15 de noviembre, de Washington D.C. rumbo a Florida.