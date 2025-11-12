El gobierno de Nicolás Maduro anunció este martes 11 de noviembre el despliegue de miles de militares en Venezuela tras denunciar las amenazas por parte de Estados Unidos.

La Armada de Estados Unidos anunció que el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del Pentágono, arribó hoy al Caribe, por lo que Maduro ordenó un despliegue militar.

Portaaviones USS Gerald R. Ford (Cortesía)

Venezuela ordenó el despliegue de 200 mil militares para enfrentar las amenazas de Estados Unidos, que mantiene una operación en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, comunicó el despliegue y dijo que fue una orden de Maduro el preparar a los uniformados para hacerle frente a las “amenazas imperiales” de Estados Unidos.

De acuerdo con la información, el despliegue masivo militar habría iniciado este martes 11 de noviembre a las 4:00 de la mañana (hora local) e incluye: