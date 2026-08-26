El Comando Norte de Estados Unidos compartió su reconocimiento al operativo de Omar García Harfuch y el Gabinete de Seguridad en contra de Los Rusos en Mexicali.

“USNORTHCOM aplaude el éxito del Gobierno de México contra ‘Los Rusos’” Comando Norte

De acuerdo con la institución de seguridad estadounidense, el operativo contra Los Rusos muestra el compromiso del gobierno de México para contrarrestar a los cárteles y reducir el tráfico de drogas.

Esto por el decomiso de 120 kilos de fentanilo, asegurado en inmuebles vinculados con el grupo delictivo en Baja California del pasado 20 de agosto de 2026.

Cabe señalar que habría sido este decomiso lo que provocó la alerta de viaje de Estados Unidos, así como la suspensión de vuelos y actividades en Mexicali.

Comando Norte aplaude operativo contra Los Rusos y reconoce trabajo contra el narcotráfico

El Comando Norte reconoció “el éxito del gobierno de México” contra Los Rusos, célula del Cártel de Sinaloa en Baja California, tras el decomiso de más de 4 mil dosis de fentanilo.

La institución reconoció que esta acción de seguridad compartida por Omar García Harfuch muestra el “compromiso total” de México para reducir el tráfico ilegal de drogas desde la frontera con Estados Unidos.

“El compromiso total del gobierno de México para contrarrestar a los cárteles está reduciendo el tráfico ilícito en la Frontera Sur. Comando Norte

Comando Norte aplaude operativo contra Los Rusos (Comando Norte/X)

Por su parte, el embajador Ronald Johnson resaltó que la cooperación en materia de inteligencia “se convierte en acciones concretas” y señaló que el aseguramiento de la droga de Los Rusos es el resultado de la colaboración.

De acuerdo con Omar García Harfuch, a través de un operativo conjunto se logró un golpe contra el brazo armado y operativo de Los Mayitos del Cártel de Sinaloa en Mexicali, Baja California.

Durante el operativo se decomisaron 120 kilos de fentanilo, lo que corresponde a más de 4 millones de dosis.

Tras el operativo, Omar García Harfuch destacó la importancia de la cooperación internacional “acompañada de investigación y capacidad operativa de las instituciones mexicanas”.