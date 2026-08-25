Canadá se sumó a la alerta de viaje de Estados Unidos y llamó a sus connacionales en Mexicali a evitar los edificios gubernamentales en Baja California.

A pesar de que el gobierno de México ha resaltado que no se ha no identificado ningún riesgo inminente en Baja California, la embajada de Canadá pidió a sus ciudadanos buscar refugio de ocurrir algún incidente.

Canadá se suma a alerta de Estados Unidos en Mexicali (Canadá en México)

De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, la alerta de Estados Unidos se habría emitido tras interceptar al menos una llamada en la que integrantes de Los Rusos.

Canadá replica alerta de viaje a Mexicali de Estados Unidos

Desde redes sociales, la embajada de Canadá en México replicó la alerta de viaje de Estados Unidos a Mexicali por “información sobre amenazas” en la capital de Baja California.

Con su alerta, Canadá solicitó a sus connacionales evitar los edificios gubernamentales en Mexicali y, en caso de algún incidente, buscar refugio para mantenerse a salvo.

Sin embargo, no anunció el cierre de actividades de su embajada o la suspensión de vuelos desde Canadá a Mexicali.

Estas alertas de viaje se dan luego de un operativo del Gabinete de Seguridad donde se incautaron 120 kilos de fentanilo del grupo de Los Rusos.

Gobierno de México aclara que no hay riesgo en Mexicali

El gobierno de México descartó que exista un riesgo inminente en Mexicali ante la alerta de viaje emitida por Estados Unidos.

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad resaltó que hasta el momento no se ha identificado ningún riesgo específico o inminente en Baja California.

“Con relación a la alerta de seguridad emitida por el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana sobre una posible amenaza en Mexicali, Baja California, el Gabinete de Seguridad informa que, hasta el momento, las autoridades mexicanas no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población” Gabinete de Seguridad

Asimismo, el secretario de Seguridad resaltó que se mantiene el intercambio de información con las autoridades estadounidenses para verificar cualquier indicio relacionado con la alerta.

“Se mantiene el intercambio de información con las autoridades de Estados Unidos para verificar y atender oportunamente cualquier indicio relacionado con esta alerta” Gabinete de Seguridad

En el mismo sentido, resaltó que de manera preventiva “las autoridades federales, estatales y municipales reforzaron las acciones de patrullaje y vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali”.