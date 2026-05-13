Natasha Bertrand, reportera de CNN, aseguró que contactó con el gobierno de México antes de la publicación del reportaje sobre el operativo en el que habría muerto Francisco Beltrán, El Payín.

El reportaje fue duramente criticado tanto por la CIA como por el gobierno de México, quienes concordaron en que se trató de una publicación “sensacionalista” pero falsa.

CNN intentó contactar al gobierno de México para reportaje sobre El Payín

La reportera de CNN Natasha Bertrand aseguró que se buscó contacto con la oficina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, antes de publicar el reportaje sobre la participación de la CIA en el operativo contra El Payín.

Asimismo, resaltó que se contactó con la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para obtener comentarios pero no recibieron respuesta.

“CNN contactó a la oficina de la Presidencia de México y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener comentarios mucho antes de la publicación. Ninguna respondió” Natasha Bertrand, reportera de CNN

CNN buscó al gobierno de México (@NatashaBertrand/ X )

Cabe señalar que hasta las 13:30 horas del 13 de mayo, esto no se ha incluido en la publicación titulada “La CIA intensifica su guerra secreta contra los cárteles con operaciones letales dentro de México”.

Si bien no se incluyó el intento de comunicación con el gobierno de México sobre la supuesta participación de la CIA en la muerte de El Payín, sí compartió la negativa de la presidenta a cualquier injerencia extranjera en acciones de seguridad en territorio nacional.

CNN recordó que Claudia Sheinbaum dijo en conferencia que “no puede haber agentes de ninguna institución del gobierno estadounidense operando en territorio mexicano”.

CNN asegura que CIA realiza operativos en territorio mexicano; agencia lo rechaza

La CNN aseguró que el operativo en el Estado de México donde murió El Payín cuando el auto en el que escapaba explotó, fue en realidad “un asesinato selectivo facilitado por agentes de operaciones de la CIA” con un artefacto explosivo.

Asimismo, la CNN aseguró que esta información fue obtenida por la Fiscalía General del Estado de México, sin embargo, la fiscalía rechazó haber hecho tal declaración ante el medio extranjero.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de México rechaza de manera contundente las afirmaciones de la Cadena CNN en el sentido de que se le haya informado a dicho medio de comunicación que “un artefacto explosivo había sido oculto dentro del vehículo” Fiscalía del Estado de México

Asimismo, aseguró que este operativo formaba parte de una campaña de la CIA en México, “hasta entonces desconocida, liderada por la unidad de élite y secreta” de la agencia para desmantelar cárteles del narcotráfico.

Ante estas declaraciones, la portavoz de la CIA, Liz Lyons, aseguró que el reportaje es “falso y sensacionalista que no sirve más que como campaña de relaciones públicas para los carteles”.