El nombre de Liz Lyons se viralizó en las redes sociales luego de que desmintió supuestos operativos secretos de la CIA en México tras muerte de ‘El Payín’.

Sin embargo, muchos se han cuestionado sobre quién es Liz Lyons, la vocera de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

¿Quién es Liz Lyons, vocera de la CIA?

Liz Lyons se ha convertido en una de las voces más visibles de la CIA de Estados Unidos al ser la encargada de comunicar la postura oficial de la agencia frente a temas internacionales.

¿Cuántos años tiene Liz Lyons, vocera de la CIA?

No se tiene información pública acerca de la edad de Liz Lyons.

¿Quién es el esposo de Liz Lyons, vocera de la CIA?

No hay información sobre el esposo de Liz Lyons.

¿Qué signo zodiacal es Liz Lyons, vocera de la CIA?

Al no tenerse información sobre la fecha exacta de nacimiento de Liz Lyons, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Liz Lyons, vocera de la CIA?

No hay información pública sobre los hijos de Liz Lyons.

¿Qué estudió Liz Lyons, vocera de la CIA?

Liz Lyons estudió Relaciones Internacionales y Estudios de Seguridad Nacional, Español en la Universidad Andres Bello.

También realizó estudios de Relaciones Internacionales y Español en la Universidad de Carolina del Sur.

Además de que cuenta con una Maestría en Seguridad Nacional y Estudios Bélicos en la Escuela de Guerra Naval de los Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Liz Lyons, vocera de la CIA?

Desde febrero del 2025, Liz Lyons ocupa el cargo de portavoz y directora de la Oficina de Asuntos Públicos de la agencia.

Siendo la encargada de coordinar la relación de la CIA con medios de comunicación, empleados y opinión pública, además de responder a reportes relacionados con temas sensibles para Washington.

Gran parte de su carrera, Liz Lyons la ha desarrollado en el entorno político republicano.

Durante el primer mandato de Donald Trump, Liz Lyons trabajó dentro de la Casa Blanca como asistente especial y asesora principal del consejero jurídico.

Liz Lyons se ha desarrollado como:

Directora de Comunicaciones en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos

Asesor principal en Ellis George Cipollone O’Brien Annaguey LLP

Secretaria de la Conferencia del Juez Gorsuch en la Corte Suprema de los Estados Unidos

Asistente Legal en la Oficina Ejecutiva del Presidente

Coordinadora independiente de gastos y asistente ejecutiva en NRCC

Coordinador Regional de Finanzas - Medio Oeste, Montañas Rocosas y Noreste en Jeb 2016, Inc.

Liz Lyons, vocera de la CIA, desmiente operaciones en México

Liz Lyons desmintió categóricamente los reportes de la cadena CNN sobre supuestas operaciones encubiertas de la agencia en territorio mexicano.

Según estas versiones, la inteligencia estadounidense habría participado en el asesinato selectivo de “El Payín”, un operador del Cártel de Sinaloa, mediante una explosión cerca del AIFA.

La vocera de la CIA calificó el reportaje como “información falsa y sensacionalista” y afirmó que dicha información “no sirve para nada más que como una campaña de relaciones públicas para los cárteles”.

Liz Lyons advirtió que la difusión de estas versiones “pone en riesgo la vida de los estadounidenses”.