El Senado de la República emitió hoy lunes 8 de diciembre un comunicado en donde pide a la plataforma YouTube detener campaña con contenido manipulado de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través del escrito, la Cámara de Senadores expresó su extrañamiento hacia la plataforma de videos, pues señaló que la imagen alterada mediante inteligencia artificial (IA) de Sheinbaum se está utilizando para cometer el delito de fraude.

Senado advierte a YouTube por uso de IA para perjudicar a Claudia Sheinbaum

Este lunes, el Senado emitió un comunicado dirigido a YouTube para externar su profundo extrañamiento por una campaña con contenido manipulado de Claudia Sheinbaum.

Los senadores señalaron que, mediante el uso de IA, se está creando contenido falso con la imagen y voz de la presidenta de México.

presidenta Sheinbaum (Cuartoscuro / Mario Jasso)

En este, se invita a los usuarios a participar de supuesta inversiones y compras de acciones de Pemex, con la promesa de obtener ganancias de hasta más de 100 mil pesos mensuales.

Ante estos hechos, la Cámara de Senadores acusó que se trata de una “campaña bien estructurada”, cuyo objetivo sería dañar la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, el Senado de la República advirtió que este tipo de contenido suplanta la identidad de la titular del Ejecutivo nacional y se prometen falsas ganancias económicas.

Los senadores recalcaron que este tipo de contenido pone en peligro el patrimonio de quien observa el contenido, además de que resulta en la clara comisión del delito de fraude.

El documento pide la intervención de YouTube toda vez que el contenido se ofrece como “Publicidad”.

Es decir, señalaron que se trata de contenido pagados por terceros, insistiendo en que se trata de material editado de manera intencional, con la finalidad de dañar la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum.