Christa Pike ha regresado a la prisión de mujeres, el Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson en Tennessee, Estados Unidos, de acuerdo con un comunicado difundido este sábado por sus abogados.

“Está agradecida con los servicios de emergencia y con su equipo médico por la atención brindada en estas circunstancias extraordinarias. Sigue recibiendo atención médica en la prisión y continuaremos siguiendo su recuperación”. Abogados de Christa Pike

Regreso de Christa Pike a prisión, tras haber sido hospitalizada por el intento fallido de ejecución mediante inyección letal, ocurrido el pasado 30 de septiembre.

Esto ante la condena a muerte para Christa Pike por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, a quien torturó y apuñaló cuando ambas eran estudiantes en 1995.

Defensa de Christa Pike piden conmute pena de muerte tras fallida ejecución

Ante la fallida ejecución de Christa Pike, ahora sus abogados han reclamado que se conmute la pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Pues hasta ahora las autoridades de Tennessee no han dado a conocer si se volverá a intentar ejecutar de nuevo la sentencia de pena de muerte a Christa Pike.

Mientras que un tribunal de Nashville ha ordenado a las autoridades conservar todas las pruebas relacionadas con la ejecución fallida, lo que podría sentar las bases para una futura demanda contra el estado.

Además de que también se exigió documentación sobre el estado psicológico de Christa Pike antes, durante y después de la ejecución fallida.

Por lo que se instó al estado de Tennessee a tener “especial cuidado” para no extraviar ni eliminar accidentalmente ninguna información potencialmente pertinente para el caso.